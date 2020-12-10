Венгрия стремится войны с Украиной

Виновата, как всегда, Россия

Если не считать России, то именно Венгрия - наиболее проблемный украинский сосед. Ни с Румынией из-за острова Змеиный (какоя нелепое, типично советское название!), ни с Польшей из-за УПА споры не достигали такого уровня, чтобы иностранные официальные лица прямо угрожали Украине срывом ее евроатлантической интеграции. Но на самом деле есть ли за этим шипением чайника на плите какие-то серьезные споры? И сможет ли Москва утешиться с украино-венгерской войны?

Что случилось?

Еще не проходило года, чтобы Киев с Будапештом не поссорились из-за венгров на Закарпатье. Осеннее напряжение 2020 года выглядело так. Государственный секретарь Венгрии по вопросам нацполитики Янош Арпад Потап во время визита на Закарпатье 8 и 9 октября прямо призвал поддержать партию KMKSZ ( "Партия венгров Украины") на местных выборах 25 октября. А министр иностранных дел Петер Сиярто именно в день голосования написал пост в поддержку этой партии. В обоих случаях МИД Украины выразил протест.

26 октября за эту агитацию Потапу и еще одному венгру Украина запретила въезд. На следующий день Сийярто назвал это решение "жалким и чушью". 6 ноября его украинский коллега Дмитрий Кулеба поговорил с ним по телефону и сообщил, что договорился "перевернуть страницу" после вмешательства Венгрии в украинские выборы и возобновить диалог. Но нет!

21 ноября вновь избранные депутаты Сюртивськой объединенной территориальной громады спели гимн Венгрии. 30 ноября в Ужгороде и Берегово обыскали офисы "Партии венгров Украины", жилье ее руководителя Василия Брензовича, помещение Закарпатского Венгерского института и благотворительного фонда "Эган Эде".

Венгерское МИД вызвало посла Украины Любовь Непоп, чтобы "выразить свое недовольство действиями руководства Украины". Сиярто немедленно записал видеообращение, в котором пообещал и дальше блокировать отношения Украины с НАТО - ибо действия Киева "перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами".

Вновь избранные депутаты Сюртивськой объединенной территориальной громады спели гимн Венгрии

27 ноября в соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный в маске с красно-черным флагом и символикой "Правого сектора" угрожал венгерским украинцам и их детям за "мысли об автономности". Сама организация от этого открестились. Вечером 1 декабря Арсен Аваков назвал провокаторов врагами государства и заявил о жестком преследовании. Открыли уголовное производство.

1 декабря Кулеба заявил: недопустимо, чтобы украинские депутаты на заседаниях пели иностранный гимн. Кулеба вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто и потребовал от венгров не спекулировать и "не создавать деструктивную напряжение в украинско-венгерских отношениях".

В тот же день секретарь Общества венгерской культуры Закарпатья Каролина Дарчиа заявила, что это не запрещено. Гимн Венгрии - это молитва, и поют его после украинского. В СБУ пообещали проверить положение вещей в ОТГ.

2 декабря венгерские депутаты Европарламента от "ФИДЕС" и KDNP заявили, что обыски СБУ на Закарпатье создают "ситуацию войны". Однако Будапешту на этот раз не слишком повезло. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Венгрия должны сами решить свои двусторонние вопросы. Он также подчеркнул, что эта ситуация не повлияет на отношения НАТО и Украины.

4 декабря на электронные адреса организаций венгерского меньшинства Закарпатья начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины и угрозами физической расправы. Были открыты еще два уголовных дела.

7 декабря Кулеба заявил, что Украина не настроена политически воевать с Венгрией, хотя именно она "в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским Союзом в целом". В тот же день депутаты Закарпатского областного совета от "Партии венгров" из-за "политических преследований" показательно ушли из заседания.

Возможно, учитывая грядущие праздники, этот конфликт погаснет сам собой. Но выдыхать с облегчением все равно не стоит.

Почему произошло?

Перейдем сразу к главному выводу. Хотя Венгрия ведет себя как малолетний хулиган, ее политика не является истинно антиукраинской - так же, как и польская. Все антибандеровские выпады Варшавы нужны для ее внутренней политики, а Украина просто случается под горячую руку. И что бы Киев не делал - градус дискуссии не будет снижаться, пока в Польше у власти нынешняя команда (сколько бы белые пальто не брызгали слюной, обвиняя именно нашу страну в "провоцировании" поляков исторической политикой; вот Вьятровича сняли - а проблемы не исчезли ). Полонофобии же в Украине нет.

Аналогичная ситуация и в отношениях с Будапештом. У власти там мелкий путин - правый популист Виктор Орбан - который и ведет себя так, как положено такого рода вождикам. Он подпитывает венгерский шовинизм, отвлекая внимание от собственных экономических провалов, и поэтому постоянно ссорится с соседями и ЕС. Украина как относительно безопасный враг легко подвергается критике, хотя нашим ссорам очень далеко до румыно-венгерского конфликта. Даже если бы Киев прогибался под любое требование Будапешта, скандалы бы не прекращались, так как этого требует орбановская политика. А тут Украина еще и осмеливается защищать свои интересы, например, в языковой сфере. И изменение здесь "воинствующего" Порошенко на "миролюбивого" Зеленского ничего не дало - на удивление сторонников последнего. Сюрприз.

Итак, "плач по Трианону", мечты о "Великой Венгрии" образца 1918 года и другие проявления имперского ресентимента - сугубо венгерские феномены, на которые Украина влиять не способна. Пока в Венгрии политики будут спекулировать на прошлом, пока там не появится свой Ежи Гедройц, перемирия на историческом фронте не будет. Это во-первых.

Во-вторых, венгерское меньшинство в Украине - это еще и избиратели в Венгрии, а именно - избиратели Орбана. Пусть их немного, но пока они будут голосовать за "собирателя земель венгерских", он будет заботиться о них и притворяться их защитником от страшного украинского национализма.

Ну и в-третьих, "борьба за права" иностранных венгров - это еще и козырь во внешнеполитической игре. ЕС неоднократно подчеркивал о недопустимых в Европе нарушениях прав человека, осуществляемых венгерскими властями - что ж, у Будапешта есть возможность кивать на соседей, мол, они еще хуже. Не то, чтобы это было очень целебно против брюссельской бюрократии, но почему бы не попробовать?

А еще на дипломатическом фронте у Орбана вполне ожидаемый союзник - Путин. В своей борьбе за "традиционные ценности" против "западного либерализма" Будапешт и не заметил, как растворился в тени Кремля. И это несмотря на 1956! А в Москве и рады плеснуть масла в устроенный венграми пожар.

Так, в феврале 2018 года в Ужгороде произошло два нападения на венгерский культурный центр, совершенные будто бы "украинскими нацистами". Для первого немецкий нацист со связями в "ДНР" привлек двух польских праворадикалов. Но заказчик оказался недоволен, поэтому для второго офицер приднестровских спецслужб завербовал двух бывших участников АТО. Этого оказалось мало - и впоследствии несколько уголовников, нанятых бывшими "регионалами" уже из России, планировали взорвать памятник на Верецком перевале. Не успели.

Оставлять без ответа хамские выпады действующей венгерской власти невозможно

Во всех трех случаях исполнителей нашли (поляки осуждены в Польше в марте этого года), заказчиков установили. Что характерно, определенные венгерские деятели закричали, что на Закарпатье следует немедленно ввести миссию ОБСЕ, как на Донбасс. Визг до небес подняли и российские СМИ. Сейчас ситуация аналогичная: первое видео с фейковым "правосеком" появилось на сербском YouTube-канале (провокатор - иностранец), видео с гимном Венгрии распространяет "Комсомольская правда", российские "эксперты" брызгают пеной, прогнозируя, что "ситуация с венграми на Закарпатье может перерасти в серьезный международный конфликт" и "если так будет продолжаться, то и западные области страны попросятся на выход" и так далее.

Итак, русская и венгерская власти сплелись в трогательном единении. А тем временем в Украине угорофобии как не было, так и нет. 2 декабря "Карпатская Сечь" заявила, что "людоедская карикатурная речь с угрозами детям шута в камуфляже, который пытался выдать себя за бойца Правого сектора - чья-то сознательная провокация, сделанная с целью обострения конфликта". 4 декабря "Традиция и порядок" установила, что рассылка угроз по е-мейлах велась с фейковых адресов.

Мы зашли в такое положение, что оставлять без ответа хамские выпады действующей венгерской власти невозможно. И также мы должны осознавать, что каждый наш шаг будет ухудшать положение самой Украины на международной арене, а центральной власти - в Закарпатье. Впрочем, с другой стороны, каждое действие Будапешта в этом конфликте так же в конце концов оборачивается против него. Поэтому Киеву стоит вести себя как можно более взвешенно, ожидая, пока внутренние проблемы не обрушат режим Орбана.

И готовиться к открытию "второго фронта".

Так возможна ли украинско-венгерская война?

28 сентября 2018 покойный Дмитрий Тымчук опубликовал вывод группы "Информационный сопротивление" о предстоящих угрозах на Закарпатье. Процитирую самое важное:

"Российская сторона активизировала кампанию по созданию предпосылок и формирование общественного мнения для дестабилизации Закарпатья, используя этнический фактор (венгры) в регионе, а также амбиции Будапешта. Цель "московского сценария" - создание новой точки напряженности на территории Украины в рамках концепции "федерализации" нашей страны после избирательного цикла 2019 года.

Концепция - провокации и нагнетание ситуации, которые могут закончиться силовыми противостояниями местных этнических венгров и "украинских националистов", группы которых будут состоять как из российской агентуры, так и просто с "полезных идиотов", с втягиванием в действие силовых структур Украины, что будет сопровождаться и раскручиваться соответствующей информационной кампанией.

На следующем этапе предлагается введение т.н. "венгерских зеленых человечков" из числа венгерских неонацистских и радикальных группировок, которые финансируются из РФ, а их представители проходят различные курсы подготовки в рамках деятельности бойцовских и военно-патриотических клубов, как на территории Венгрии, так и в других странах Европы, для "защиты венгров Закарпатья, недопущения этнических чисток и стабилизации ситуации в регионе".

Цель "московского сценария" - создание новой точки напряженности на территории Украины

Такое развитие ситуации заставит Будапешт под давлением сложившегося "общественного мнения" втягиваться в процесс более активно, в частности - путем официальных заявлений и дипломатических действий, которые по факту будут подыгрывать интересам Москвы. Которая, в свою очередь, будет отрицать свое непосредственное участие, как и в 2014 году, и перекладывать всю ответственность на официальный Будапешт и его спецслужбы, тем самым ставя в неловкое положение ЕС и НАТО и, таким образом, провоцируя внутренний конфликт в этих организациях.

К реализации данного сценария будут причастны и многие украинские "оппозиционные политики", которые уже получили гарантии финансирования и медиаподдержки этих процессов как из Москвы, так и Будапешта".

Точность прогноза можете проверить сами - первый пункт уже начал воплощаться в жизнь, как раз после завершения электорального цикла.

Ищите, кому выгодно, сохраняйте спокойствие и чистите пулеметы!