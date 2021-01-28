Путин вводит "культуру террора" и нашел здесь себе союзника

Россия убивает "венгерский клин" в независимость Украины

Общество венгров Закарпатья уже длительное время проводит очень "специфическую" деятельность в этом историческом украинском регионе. Каждый раз, когда украинская власть пытается указать на это, официальный Будапешт сразу начинает разжигать антиукраинскую истерию. Мол, украинская сторона проявляет по отношению к венграм Закарпатья экстремизм, запугивания и выдвигает сфабрикованные политические обвинения.

Если посмотреть на "проблему венгров" с другой стороны, то это вовсе не региональная проблема, как бы ее не желали представить таковой в Будапеште. Премьер Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Путин давно уже работают в слаженном тандеме.

Оба постоянно пытаются выставлять Украину в негативном свете на международной арене. Стратегическая цель Путина – создать "Великую Россию" и помешать Украине остаться независимым государством. У Виктора Орбана планы несколько скромнее. Он грезит "Великой Венгрии". Аннексия Закарпатья, где проживает более 120 тысяч этнических венгров, кажется ему началом реализации такого грандиозного плана.

Можно не сомневаться, что во время одной из встреч российского диктатора с Орбаном тот четко пообещал последнему, что после ликвидации украинской государственности Закарпатье войдет в состав Венгрии. Но для этого Российской Федерации и Венгрии нужно действовать слаженно, выискивая уязвимые места в Украине. И бить по ним, несмотря ни на что.

Венгрия, которая уже достаточно давно является членом Европейского союза и НАТО, идет в форваторе антиукраинской политики и действий Кремля. Виктор Орбан, постоянно проводя антизападные меры, остается верным союзником и вассалом Путина.

Венгрия хочет, чтобы Украина стала буфером между ней и Россией

Венгерский премьер уже не первый год проводит свою необъявленную "локальную холодную войну" с Украиной. Одной из ее действенных составляющих стало многократное блокирование переговоров Украины относительно ее членства в НАТО. Орбан является одним из немногих союзников президента России в Европейском союзе. Он делает все, что хочет от Венгрии Москва. Стоит только вспомнить его сомнительную сентенцию по поводу введения Евросоюзом санкций против Российской Федерации. Выступая на венгерском радио Kossuth, Орбан сказал, что "санкционный политика, которую проводит Запад... наносит больший вред нам, чем России. В политике это называется стрелять себе в ногу".

В то же время, как отметил Виктор Орбан в интервью влиятельной немецкой газете Handelsblatt – Венгрия хочет, чтобы Украина стала буфером между ней и Россией. "Мы заинтересованы в том, что есть что-то между Венгрией и Россией – и это суверенная Украина. У нас была общая граница с Советским Союзом, и это продолжалось долгое время, пока мы этого избавились. Мы не хотим, чтобы это повторилось снова".

То есть венгерский премьер прекрасно понимает, какие сомнительные "дивиденды" способно принести его государству возможно новое соседство. Однако не собирается отказываться от постоянного подыгрывания Кремлю.

Также нельзя забывать и о том, как Орбан вместе с Путиным в один голос доказывали президенту США Дональду Трампу, что Украина – это коррумпированное государство, и с ней не стоит иметь никакого дела. Хотя на Западе хорошо известно, что самым "источником коррупции" является именно путинский режим. Правительство Путина контролируется организованной преступностью и коррумпированными олигархами. А сам российский диктатор всегда поддерживал и поддерживает каждого коррумпированного политика в Украине. То есть и здесь прослеживается сговор Будапешта с Москвой с целью очернить Украину в глазах ее надежного стратегического союзника.

Путин вводит "культуру террора" по всему миру. Однако самая большая ее демонстрация Кремлем происходит в Украине. А Орбан, добровольно превратившись в "комнатного пуделя Путина", уже который год шантажирует Украину венгерским меньшинством в Закарпатье.

Автор: Дмитрий Скаженик

Нынешняя Россия – это террористическое государство. Венгрия сегодня стала шантажистким государством, которая демонстрирует неприемлемые методы давления на Украину. Путин создал преступный режим, который руководит Россией, ведя массированную пропаганду "культуры террора". Эту же "культуру" он начал использовать в отношениях с другими странами и народами. Его тактика и методы стали огромной угрозой существующему мировому порядку и требуют глобального ответа.

Путин безжалостно убивает своих политических противников: Политковская, Литвиненко, Немцов – это только несколько имен из длинного списка очень известных в России людей, которые мешали его режиму. Он руководствуется не силой, а слабостью и страхом. Диктатор живет в каком-то "альтернативном мире", считая, что убийства останутся безнаказанными и будут отпугивать других знаковых критиков режима.

Кровавой производной этого "альтернативного мира" стало то, что Путин решил убить украинскую независимость. Придумав теорию "насильственного переворота" и "нелегитимности власти", в Кремле попытались этим "освятить" оккупацию Крыма и части Донбасса. Однако это только привело к обратному эффекту.

Украинцам при помощи Запада удалось остановить имперское продвижение России по расширению "своих территорий". И здесь время является крупнейшим врагом Путина. После вторжения в Украину ему удалось на определенный период повысить свой рейтинг среди россиян. Но когда Кремлевская империя лишится иллюзий триумфальной экспансии, дни его власти могут быть считанными.

Освободительная война украинского народа исчерпывает ресурсы Российской Федерации. Поэтому "второй фронт", который открыл Виктор Орбан, настраивая часть закарпатских венгров против Украинского государства, стал большой помощью Будапешта Москве. Понимают ли в Венгрии, что формально являясь частью западного мира, они сознательно превратились в сообщника государства-террориста, которое для достижения своих целей не останавливается ни перед чем? И как может европейская страна, являющаяся членом ЕС и НАТО, проводить реваншистскую политику в отношении соседнего государства?

Орбан стал политической марионеткой Путина. Это несет большую опасность не только европейскому континенту, но и мировой стабильности. Премьер Венгрии пытается присоединить часть украинской территории по "шаблону Путина". Эти схемы выглядят одинаково: Венгрия хочет взять под свой контроль одну из областей Западной Украины, опираясь на венгерское меньшинство, Россия хочет контролировать Восточную Украину, опираясь на российское меньшинство, которое она сама туда завезла после Голодомора. Считая, что Украина не должна существовать как независимая нация.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан завидует Путину, который может делать в России все, что пожелает. В Венгрии руки связаны членством в НАТО и ЕС. Поэтому он не имеет возможности стать полным самодержцем, как бы ему этого не хотелось.

Можно сказать, что "украинский вектор" политики Орбана во многом зависит от того, насколько агрессивно путинский режим будет действовать на Востоке Украины. Если Путин под давлением резкого увеличения санкций начнет "отползать" из Донбасса, то и орбановская риторика и провокации противостояния на Закарпатье будут затухать.

Орбан стал политической марионеткой Путина

Все это похоже на то, как Сталин напал на Польшу с востока, а Гитлер с Запада в начале Второй мировой войны. Поэтому в 2021 году Украина должна поставить перед своими западными союзниками вопрос недопустимости продолжения таких синхронных действий со стороны Российской Федерации и Венгрии. Борьба Украины за свое право быть независимой от России продолжается веками. Возможно, сейчас происходит ее кульминационный этап. А Венгрия в этом неравном поединке сознательно встала на сторону нашего врага.

Сейчас все больше становится очевидным, что "моральный компас" Орбана четко настроен в сторону Кремля. Поэтому, перефразируя известное выражение, можно спросить: если враг Украины стал другом для Венгрии, то кем же тогда является Венгрия для Украины? И какие еще мотивирующие факторы побудили венгерского премьера к тому, чтобы добровольно перейти на сторону Путина?

Когда это будет продолжаться и дальше, то закономерно можно будет ставить вопрос о приостановлении или аннулировании членства Венгрии в Европейском союзе и НАТО. Если этот вопрос будет подниматься в Брюсселе или Вашингтоне, то неизвестно, какой выбор может сделать Виктор Орбан. Его очарование Путиным имеет еще и психологическую подоплеку, в российском диктаторе он видит себя, каким он не может стать в условиях формальной демократии в своей стране. "Ухаживая" с диктатором, он тем самым подтверждает, что хочет быть похожим на него.

Пока Орбан несколько сдерживается в своих политических фантазиях. Однако никто не может гарантировать, что не наступит такой момент, когда больше сдерживать себя он не захочет или не сможет...