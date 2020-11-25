Какой герб нужен Украине

Большой герб придумали, чтобы угодить коммунистам

"Что они так возятся с тем гербом?" - не раз спрашивал себя каждый, кто хотя бы раз интересовался этим вопросом. Нет-нет, а и опять эта тема следует на повестку дня. Когда уже совсем нечем заполнить информационное пространство, появляется престарелый хайп о казаке и льве, которые держат Тризуб.

Тема стара, как мир. Одной строкой обозначу ее, чтобы иметь в виду:

В 1996 году в Конституции прописали норму, по которой Украина имеет два государственных герба: большой и малый. Малым является Тризуб. С ним все понятно. Большой нужно принять в форме Тризуба (основного элемента) и дополнительных элементов. Среди них обязательно - герб Войска Запорожского (казак с мушкетом).

Требование крайне странное и вынужденное. Говорят, что делалось это, чтобы успокоить коммунистов, которые никак не хотели голосовать за Тризуб. Возможно. Я лично еще не встречал людей, которые категорически отстаивали необходимость в большом гербе.

До недавнего времени таким был и я. Еще в студенческие годы это казалось мне логичным. Вдохновленный проектами Битинского и Нарбута, я рисовал себе образцы, как должен тот большой герб выглядеть. Впоследствии делал это уже на компьютере. И неизменно получалось что-то вроде герба с полями для исторических земель с двумя щитодержателями - Архангела Михаила и Русского Льва. Или без щитодержателей - на чешский манер. Разница лишь в деталях. В то же время, я всегда был уверен, что профессионалы нарисуют лучше.

Помню самое первое предложение относительно большого герба. Это был 2001 год. Предлагался рисунок Александра Ивахненко и Виталия Митченко - со львом и казаком, а также девизом: "Воля. Злагода. Добро". Впервые увидел его, кажется, в газете "Україна молода". Несмотря на то, что под ним была разгромная статья, проект мне вполне понравился. Затем, в ноябре того же года, его подавали в парламент уже "усовершенствованным", с желто-голубой лентой, другой короной и тому подобное. Однако он так и не прошел.

Через шесть лет, во время правительства Юлии Тимошенко, в разгар кризиса, был объявлен новый конкурс. По его результатам правительство утвердило очень похож проект с почти тем же составом участников. Различия, опять-таки, были крайне незначительны. Однако широкое обсуждение проекту, хайп вокруг него и президентские выборы не позволили парламенту за него проголосовать.

Когда Зеленский произносит свои речи, внимательно посмотрите, на каком фоне

Несмотря на это, весь это десятилетний период привел к возникновению более или менее устойчивого (хотя и в трех вариантах) неофициального образца Большого герба Украины. Щитодержатели - лев и казак, сверху корона (венец), снизу - лента, колоски пшеницы, калина.

Он стал настолько известным, что, несмотря на разное отношение к его художественной ценности, проект Ивахненко (именно так сокращенно называют этот вариант, несмотря на большее количество членов группы, которые его разрабатывали и рисовали) "пошел в народ": его начали рисовать на кожаных обложках к паспортам, продавать в магазинах, его изображение попало в чиновничьи коридоры и даже на гобелен Офиса президента. Поэтому, когда Зеленский произносит свои речи, внимательно посмотрите, на каком фоне.

Однако до официального утверждения этого варианта так и не дошло.

И вот, после прихода к власти Владимира Зеленского и компании снова загорелась эта тема. В прямом смысле, среди эпидемии COVID. Не знаю, чем думали чиновники, однако скандал разожгли хороший.

Посмотрел я внимательно на выставку, которую проводили в Софии - и что-то мне кажется, что нарисовал бы не хуже. Слышал и от нескольких других такую же реакцию. Абсолютное большинство проектов (в том числе известных художников и графиков) - откровенно слабые. Не только потому, что художники не смогли хорошо воплотить свои собственные идеи. А прежде всего потому, что и идей этих - не так много. Все, опять-таки, закрутилось вокруг старых образцов.

Автор: Дмитрий Скаженик Игорь Лубьянов: "Победитель конкурса на эскиз большого герба - это некий пробник, который был возможен в 1997 году, но уже крайне запоздалый 2020 году"

Проект Ивахненко тоже присутствовал - но по разным причинам на него не обратили внимания. Добротному проекту Ивана Турецкого присудили лишь третье место. А первое получил проект Алексея Кохана - где за щитодержателей Архангел Михаил и Русский Лев, а Казак с мушкетом изображен на хоругви над трезубцем.

На это решение сразу посыпались обвинения. Проект сам по себе кричит: "Где же мне вас всех здесь разместить?" Это некий пробник, который был возможен в 1997 году (когда его впервые выдвинули), но уже крайне запоздалый 2020 году. В то же время, ощущается дикое желание (как у власти, так и в геральдистов) принять хоть что-то, что бы отличалось от проекта Ивахненко. А что вариантов не так много, пришлось утверждать определенно сырой вариант.

Конечно, принимать его никак нельзя. Он стал бы позорным для всех украинцев, нечто вроде "герба" нынешнего режима в Беларуси. Но позитивом является то, что в современной политической борьбе и откровенном неприятии "Слуг народа" другими политическими силами собрать 300 голосов для него - вещь абсолютно невыполнимая. Поэтому, подозреваю, что он даже не дойдет до Верховной Рады.

Тогда дело снова подвиснет на многие годы. Несмотря на то, что некоторые мои знакомые настаивают, что этими событиями дело с большим гербом будет закрыто навсегда, я в этом сомневаюсь. Потому со статьей Конституции надо что-то делать. Она может быть открытой десятилетиями, однако это не нормально. А значит, есть три варианта.

Первый. Если власть уже имеет такое сильное желание принять Большой герб Украины (зачем?), нужно создавать совместную группу из победителей (первого и третьего места) и разработать специальное техническое задание с прописанными требованиями к Великому гербу. И параллельно - искать политического консенсуса между партиями и (почему бы и нет?) олигархами, владельцами крупнейших СМИ. Только в таком случае обновленный и адекватный проект имеет шанс быть проголосованным. Иначе его ждет судьба предыдущих.

Любые попытки "зеленых" протащить вариант-"победитель" наткнутся на слишком сильное сопротивление

Второй. Лучше. Вернуть на рассмотрение утвержденный правительством Тимошенко проект Ивахненко образца 2009 года. Он, безусловно, узнаваемый, и получит значительно больше голосов, чем проект Кохана. К нему не нужно искать компромисс в обществе, поскольку неформально он и так используется как Большой герб. В то же время, именно этот герб вызывает нескрываемое отрешение у пророссийских сил (типа ОПЗЖ), а еще хуже, у самого "Слуги народа". Что, к сожалению, поставило крест на его перспективах. Однако этот вариант - узаконивание традиции - был бы крайне гармоничным и прошел бы максимально безболезненно.

И третий. Самый лучший. Результаты прячутся под одеяло во избежание позора в парламенте. Все и дальше продолжается, как и сегодня - статья есть, герба нету. Со временем, возможно, власть найдет возможность убрать из Конституции упоминание о большом гербе, или неофициально и дальше продолжит использовать проект Ивахненко. Но это уже будет, очевидно, после Зеленского.

Любые попытки "зеленых" протащить вариант-"победитель" наткнутся на слишком сильное сопротивление как со стороны других политических сил, так и со стороны общества. И правда, столько негатива и близко не было, когда принимали проект Ивахненко. Тогда было много голосов "за", хотя и относительное большинство все же было "против". Теперь "против" абсолютно все, поэтому принимать проект Кохана - это как плевать против ветра. И самое главное - нет достаточной мотивации, кроме желания отдельных министров (в частности, того же Александра Ткаченко).

И, наконец - стоит ли вообще иметь Большой герб? Можно ли на нем рисовать корону? Михаил - это религиозный символ? Можно топтать флаг? Из дискуссий в фейсбуке и на других площадках, это самые распространенные вопросы.

Утверждают, что большие гербы обычно присущи империям или большим странам. Так вот, в Европе от 10 до 15 стран имеют большие гербы. Определить, сколько именно, довольно трудно - потому что есть много гербов, которые соответствуют критериям большого (отделка или щитодержатели основного щита), но законодательством так не определяются. В любом случае, большие гербы имеют и Грузия, и Болгария, и Чехия, и Латвия, и ряд других стран, которые вряд ли можно назвать империями или слишком большими, или слишком колониальными. Поэтому это утверждение просто не соответствует действительности. То же с короной. Корона присутствует на гербах Венгрии, Грузии, Болгарии, Сербии и др. Они являются республиками! А корону используют как символ государства. В конце концов, корона Даниила Галицкого была бы не лишней на Большом гербе. Относительно княжеского "венца" - здесь все сложнее. Очевидно, что никакой возможности установить, как он выглядел, - нет. Поэтому пришлось бы реконструировать.

Большие гербы обычно присущи империям или большим странам

Архангел Михаил является прежде всего геральдической фигурой. Он является символом Руси, а впоследствии Киевской земли (а сейчас - гербом Киева). Никто не воспринимает его исключительно как религиозную фигуру. Кстати, тот же Михаил изображен и на гербе Брюсселя, столицы Европейского Союза - который никак нельзя обвинить в продвижении религиозных символов...

По флагу, то там изображена лента в цветах флага. Я тоже считаю, что стоило бы нарисовать фигуры так, чтобы они на ней не стояли, но не воспринимаю аргумента о "топтании флага". Еще лучше, если бы там был девиз - золотом на голубом фоне. Скажем, приемлемый для всех: "Слава Україні! Героям слава!" Тогда этот вопрос отпал бы сам собой.

В любом случае, очередная дискуссия показалась интересной. И мы все с нетерпением будем ждать ее продолжение. Но не будем против, если такого продолжения не будет.