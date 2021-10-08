Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться

Нам не загрожує ні перенаселення, ні вимирання, – каже програміст і футуролог Юрій ВОЛОШКЕВИЧ

У доповіді національної ради з розвідки Сполучених Штатів Америки "Глобальні тенденції-2040: світ, у якому буде більше протиборства" йдеться про чотири фактори, що впливатимуть на формування майбутнього: демографія, довкілля, економіка і технології. Які сценарії розвитку світу найімовірніші?

– Світ розвиватиметься швидко, але нерівномірно. З одного боку, це супроводжуватимуть соціальні пертурбації та бурхливе зростання технологій. З другого – погіршення клімату через підвищення температури. Відповідно, десь прогрес розквітатиме. А десь – через проблеми з водою, недосконалість управління та хаотизацію суспільства – почнуться війна й розруха. Це так звані кишені історії. Там прогрес затинається і проходить крізь потрясіння та автократії. Світ не стане однорідним. У низці країн розрив між бідними й багатими зросте. Але загалом нерівність знижуватиметься, бо є великий запит на справедливий розподіл.

Із наукових проривів найсильніша річ – штучний інтелект. Він усе більше набирає силу.

Юрій ВОЛОШКЕВИЧ, 51 рік, футуролог, програміст. Народився 2 серпня 1970 року в місті Енгельс Саратовської області, Росія. Батько був науковець, мати – інженер на військовому заводі. Закінчив Одеський національний університет імені Іллі Мечнікова за спеціальністю ”вчитель фізики”. Працював перекладачем, репетитором, імпорт-менеджером. 2000-го емігрував у Німеччину. Став програмістом. Робить прогнози. Використовує для цього ресурси наукових і виробничих організацій, зокрема NASA і NATURE. У шлюбі. Дружина Ольга займається супроводом онлайн-магазинів. Син 19-річний Даніель – студент Мюнхенської академії медіа-дизайну. Із дитинства багато читає. Найбільше подобається фантастика. Живе в Мюнхені

Одна з глобальних загроз – перенаселення планети. Чисельність сягнула 7 мільярдів людей у жовтні 2011 року. На липень 2020-го було майже 7,8 мільярда.

– Ця загроза ілюзорна. Цьому міфу понад 200 років. У ХVIII столітті в Англії кількість населення постійно зростала. І родоначальник теорії про перенаселення Роберт Мальтус казав: "Якщо так триватиме, то забракне їжі. Почнемо вбивати одне одного". Підступ у тому, що ця теорія базується на оцінюванні короткого проміжку часу, коли кількість населення справді швидко збільшувалася. Зараз народжують усе менше. У перспективі припадатиме менше двох дітей на жінку. Це призведе до скорочення кількості населення.

Є конкретні розрахунки?

– Я спираюся на дані Population Division – служби при ООН, що вивчає демографічну динаміку й дає прогнози по регіонах. Вони розробляють моделі майбутнього. Вразив їхній прогноз 1950-х: на Землі 2000 року мали жити 6 мільярдів людей. Реальна цифра – 6,1 мільярда. Помилка мізерна.

Частка вимушених і поспішних шлюбів знижується

На їхню думку, до кінця цього століття вийдемо на "плато" за кількістю населення. І воно буде в межах 11 мільярдів. Так триватиме якийсь час, а потім показники поповзуть униз. Це правда, що населення Землі збільшується швидше, ніж раніше, – приблизно з початку ХХ століття. Це так званий перший демографічний перехід. Але темпи зростання вже майже 30 років сповільнюються.

Яка ситуація з народжуваністю? Де більше, де – менше?

– Найбільше зараз народжують в Азії. Згодом там житимуть 5 мільярдів. В Африці до кінця століття буде 4 мільярди людей. По мільярду в Європі й обох Америках. 2015-го кількість народжених у світі за один рік дітей уперше в історії перевищила 140 мільйонів. Показник на рівні 139–141 мільйонів народжень щороку залишатиметься незмінним до середини століття. А потім почне знижуватися і впаде до 125 мільйонів.

Які причини зниження народжуваності?

– Головна – підвищення рівня життя. Що багатше живемо, то більше хочемо займатися собою. Тобто прогрес спрацьовує двояко. З одного боку – досягнення медицини, які знизили дитячу смертність. 200 років тому народжували в середньому шістьох, щоб вижили двоє. З другого боку – на зміну епохи виживання прийшов період знань, самореалізації та психологічного розвитку. Часу для дітей залишається все менше. Плюс – шлюбів меншає, люди все більше живуть одинаками.

Популярним стане догляд за літніми і хворими людьми

Учені назвали цей глобальний процес другим демографічним переходом: планування сім'ї, більша свобода вибору партнера, відповідальніший підхід до сексуального життя, високий рівень освіти і зайнятості серед жінок. Частка вимушених і поспішних шлюбів знижується, люди пізніше одружуються і народжують. Загалом народжують рідше. А вимоги до виховання дитини такі високі, що ти повинен занадто багато особистого часу в неї вкладати.

Скільки триватиме депопуляція?

– Залежить від того, як рухатиметься прогрес. За 100–200 років народжуваність знову почне зростати. Звідки впевненість? У нинішніх багатіїв ще немає роботів, щоб допомагали з вихованням. Але є обслуга. І дітей у таких сім'ях зазвичай багато. Саме на подібну статистику спираються футурологи. Нам не загрожує ні перенаселення, ні вимирання. Буде падіння кількості населення до 9–10 мільярдів. Потім стабілізація і невелике зростання.

В Україні чисельність населення скорочується щороку. Зараз українців близько 40 мільйонів. До 2050-го залишиться 20–25. Якщо не відкриємо широко дверей для міграції з інших країн.

Серед загроз людству ви називаєте неконтрольоване зростання штучного інтелекту.

– Він може навіть захопити владу на Землі, але це неблизька перспектива. Те, що зараз називаємо роботами, – слабкий штучний інтелект. У нього немає глобального бачення. Налаштований на одне завдання. Це, якби людина не мала ніяких інтересів, окрім одного, і займалася тільки ним. Боятися треба роботів із сильним інтелектом, який за потужністю можна порівняти з людським.

Сучасну освіту критикують. Мовляв, молодь стає дурнішою. Ви це заперечуєте. Чому?

– Молоді постійно сидять у смартфонах. Пишуть, обмінюються статусами й коментарями. Це теж освіта. Вони спілкуються з безліччю користувачів. Отже знають у середньому більше за старше покоління. Тобто соціалізуються одночасно з навчанням.

Ще один нюанс: освіти, отриманої на початку кар'єри, вже не вистачає на все життя. Різні види перенавчання та підвищення кваліфікації стали нормою. Додаткові заняття для дітей і репетитори – практика, до якої ще 100 років тому могли вдаватися тільки аристократи.

Кількість повеней і ураганів подвоїлася. Якщо ще почастішають, то будуть руйнування, як під час війни

Ми оцінюємо неграмотність за параметрами, які нам давали у школі. А де гарантія, що це було правильно? Кількість учених із 2000-го по 2018 рік зросла в півтора разу. Тепер кожна сота людина, яку бачите на вулиці, – учений.

У світі частка людей з освітою вищою за шкільну нині становить майже 32 відсотки, за оцінками неурядової організації Our World in Data. До кінця століття досягне приблизно 71 процента, тобто більш ніж подвоїться. А частка людей із постуніверситетською освітою зросте з нинішніх 11 відсотків до 34.

Масова автоматизація зменшує кількість робочих місць. Що очікує на людство в майбутньому?

– Масове безробіття – ще один міф. Жоден винахід, яких були мільйони в історії людства, до цього не призвів. Батьки перенавчалися, а діти одразу отримували нові спеціальності. Нормою стане вища освіта. І саме навчання стане гнучкішим. Можна буде взяти паузу й поновитися будь-якого моменту.

Найближчими роками робочі місця перерозподілять на користь роботів. Але притому з'являться нові професії для людей у таких сферах, як штучний інтелект, медицина, генетика. Там буде фінансування. Популярним стане догляд за літніми і хворими. В Україні на це поки що немає грошей. В європейських державах пфлегерів – піклувальників і доглядальників – стає все більше. Є попит, заради них навіть змінюють законодавство.

У зоні ризику зникнення професії касирів супермаркетів, складських робітників, водіїв. Їх замінять роботи.

Таке враження, що рівень насильства у світі зростає. Це так?

– За винятком гарячих точок і конфлікт­них регіонів, рівень злочинності, пов'язаної з насильством проти особи, падає в усьому світі. Злочинністю так часто лякали, що люди звикли боятися. Крайнім політичним течіям вигідно, коли вона висока. Є привід для критики.

Загалом спостерігається так званий Great Crime Decline – великий спад злочинності. Цю закономірність бачимо приблизно з 1990-х в Азії, Австралії, Новій Зеландії, Європі та Північній Америці.

Це можна пояснити зокрема економічними факторами. Злочинність і бідність зазвичай позитивно корелюють між собою. Бідніші соціуми найчастіше є і кримінальними. Також може впливати старіння населення. Оскільки агресія зазвичай поширена серед молодших. Комп'ютеризація теж вважається одним із факторів зниження рівня злочинності. Замість бродити по району з ровесниками в пошуках активних "розваг", підлітки сидять за моніторами. Навіть зниження рівня забруднення повітря – теж сприяє зменшенню кількості протиправних дій.

У вашому списку загроз людству є зіткнення з метеоритом. Наскільки це ймовірно?

– Шансів, що це станеться скоро, небагато. Востаннє це було 66 мільйонів років тому. Але наслідки катастрофічні – відкидання цивілізації на кілька століть назад. Основний спосіб боротьби – раннє розпізнавання об'єкта й поділ його на частини. У НАСА з 2005-го виділено бюджет на захист від астероїдів. За цією програмою запускають космічні апарати, здатні збити з траєкторії невеликий метеорит.

Комп'ютеризація – один із факторів зниження рівня злочинності

Але є нюанси. Для прогнозу потрібно бачити всі метеорити, що нам загрожують, і прорахувати їхню траєкторію. Якщо поверхня об'єкта яскрава, помічаємо його швидко. Якщо там багато пилу, то світло відбивається погано. Такий астероїд можна помітити в останній момент. Десь 70 відсотків метеоритів ми бачимо. Решта – "невидимі". Якщо таке прилетить, можемо не встигнути відреагувати. Для 10-кілометрового велетня ракети із Землі, які бачимо в голлівудських фільмах, як укуси комара. У кращому разі розколемо на кілька шматків. Отримаємо в результаті кілька цунамі, замість одного.

Екологічну загрозу ви поставили на перше місце. Чому не епідеміологічну, враховуючи пандемію коронавірусу?

– Епідеміологічний захист тільки створюється. Але вже зрозуміло, як упоратися з проблемою. Кліматична загроза набагато складніша. За останні 30 років кількість повеней та ураганів подвоїлася. Якщо ще почастішають, то будуть руйнування, як під час війни. А відновлювати інфраструктуру дорого.

Кажуть, епідемічна загроза зростатиме.

– Люди багато подорожують, тож зростає і швидкість перемішування населення. Тому все, що буде "ловитися", поширюватиметься світом. Є розмови про створення генетичної бомби. Береться вірус, який, скажімо, на китайців діє сильніше, ніж на європейців. Насправді таких вірусів або немає взагалі, або різниця у їх впливі на той чи інший етнос мізерна. Причина – високий ступінь подібності геному навіть зовні не схожих один на одного етносів та інтенсивне міжрасове змішання. Але політики, погано знайомі з наукою, в "расові бомби" вірять.

Повторення ковідної історії можливе з періодичністю 5–10 років. На нас чекають ще кілька пандемій.

До екологічної загрози в Україні ставляться серйозно?

– Не надто. Зелена партія 1998 року набрала 5,43 відсотка на парламентських виборах. Пройшла до Верховної Ради. Але відтоді практично поза політикою. Після 2014-го, коли територіальна цілісність і незалежність України – під загрозою, пріоритети екології спустилися ще нижче. Водночас низовий запит на це є і він іноді проривається. Зокрема, прийняли закон про заборону із 2022 року пластикових пакетів товщиною 50 мікронів.

У нас екологічна загроза сильніша, ніж деінде?

– Україна на загальносвітовому тлі має непоганий вигляд. Хоча від асоціації з Чорнобильською катастрофою нікуди не подітися. В індексі екологічної ефективності Єльського університету за червень 2020 року перебуваємо на 60-му місці зі 180.

Які наявні прогнози Україна могла б використати на свою користь?

– Про агропотенціал знають усі. Але Україна ще й досить сонячна. Якщо масово встановити електростанції на сонячних панелях, то ціна такої електрики буде досить низька. Її можна продавати, причому двояко: по дротах і робити водень, який можна гнати тією самою трубою, якою зараз женуть газ. Беремо з повітря водень методом електролізу, заганяємо його в трубу і продаємо європейцям. Німцям це точно цікаво.

Країни виходять з атомної енергетики, масово закривають вугільні станції

У найближчі 10–15 років роль газу зростатиме – країни виходять з атомної енергетики, масово закривають вугільні станції. Згодом газова енергетика, в міру розвитку природної, почне витіснятися. Зелена енергетика дорога, але ціни знижуються досить інтенсивно. До моменту, коли вона стане комерційно вигідною, Україні непогано було б мати промислові потужності.

Які ідеї з майбутнього вас захоплюють?

– Перша – розвиток цифрових копій людей. Це одна з галузей штучного інтелекту. Якщо зібрати все, що людина пише й постить у мережі, то можна створити робота, який на будь-яке запитання відповість подібно. Що більше даних – то точніша копія. Таке вже роблять. Перші системи мають з'явитися за 20–30 років. А масове поширення технології очікується через 50 років. Ця ідея особливо актуальна, коли йдеться про унікальних фахівців, яких уже немає живих. Якби була копія, то їхніми експертними знаннями можна було б користуватися ще якийсь час.

Ще одна ідея – аватар, універсальна хатня машина. Наприклад, лікар за допомогою такого робота зможе оглянути людину дистанційно. Торкатиметься машина, а відчуватиме фахівець. Не треба буде в поліклініках висиджувати в чергах. І це тільки одна з можливостей аватара.