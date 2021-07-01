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Колонка
04 июля 2021
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Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
воскресенье, 04 июля 2021 17:00
Ольга Швед
Ольга Швед
Ольга Швед

Переплатив

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– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло.

У місті щороку зводять майже сотню будинків. Задля цього регулярно зрубують сотні дерев. Квартири продають від 40 тисяч доларів. Хоча поряд немає достатньої кількості магазинів, парковок, дитсадків і шкіл.

– Не чіпляйся за свій столітній район. Продавай квартиру й бери нову, – продовжує знайомий. – Там усе свіже – будова, комунікації, вікна. Великі та світлі під'їзди, чисті ліфти, консьєржі, дитячі майданчики.

У моєму старому домі щороку потрібно щось ремонтувати й міняти. Всім сусідам – за 50 років. Задумуюся над його порадою.

– Продаю квартиру в новобудові, – Павло на днях ошелешує новиною.

Розпитую, чому поміняв думку.

– Забудовник обіцяв розкішний крає­вид на центр Львова. Переплатив за це 7 тисяч доларів. Мріяв сидіти зранку за кавою й милуватися. А з місяць тому просто під вікнами почали споруджувати ще одну багатоповерхівку.

– І де тепер житимеш? – уточнюю.

– Куплю житло в історичній частині. Там не можна нічого зводити.

Автор: Ольга ШВЕД
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