– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло.

У місті щороку зводять майже сотню будинків. Задля цього регулярно зрубують сотні дерев. Квартири продають від 40 тисяч доларів. Хоча поряд немає достатньої кількості магазинів, парковок, дитсадків і шкіл.

– Не чіпляйся за свій столітній район. Продавай квартиру й бери нову, – продовжує знайомий. – Там усе свіже – будова, комунікації, вікна. Великі та світлі під'їзди, чисті ліфти, консьєржі, дитячі майданчики.

У моєму старому домі щороку потрібно щось ремонтувати й міняти. Всім сусідам – за 50 років. Задумуюся над його порадою.

– Продаю квартиру в новобудові, – Павло на днях ошелешує новиною.

Розпитую, чому поміняв думку.

– Забудовник обіцяв розкішний крає­вид на центр Львова. Переплатив за це 7 тисяч доларів. Мріяв сидіти зранку за кавою й милуватися. А з місяць тому просто під вікнами почали споруджувати ще одну багатоповерхівку.

– І де тепер житимеш? – уточнюю.

– Куплю житло в історичній частині. Там не можна нічого зводити.