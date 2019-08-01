Ні слова про Путіна

– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік.

Нашій сім'ї в готелі біля Аланії подобається все – море близько, доглянута територія, привітний персонал. Донька радіє дитячим дискотекам – турок-ведучий проводить їх чотирма мовами – англійською, німецькою, російською і турецькою. Чули пісню "Плакала" українського гурту Kazka. Ми з чоловіком любимо вечірні шоу – арабські танці, ілюзіоністи, акробати. На сувенірних ринках нам дають додаткову знижку.

– Украина – харашо. Дружба с Турция. Дякую, – каже Махмуд. Пахлаву для мене дістає не з вітрини, а з холодильника, де все – "для друзей и родственников".

Коли обирали готель – трохи переживали. Заклад хороший, але багато гостей – із Росії.

– У нас кризис был в 2015 году, – каже адміністраторка Шоок. – Охорону подвоїли, керівництво наказало розселяти українців і росіян в окремих корпусах. Скасували святкування провокаційних дат – 9 травня, день ВДВ. Але бійки були щотижня. Та ми знайшли вихід. Ось "день Росії" недавно був – ніхто й не помітив.

– Який вихід? – питаю.

– Російські канали зробили платними. Ще жодного разу ніхто підписку на них не купив