З'ясували деталі смертельної ДТП

На проспекте Шухевича в Киеве произошло смертельное ДТП. Фото: Скриншот

Водитель Seat, который, вероятно, стал виновником масштабной аварии на проспекте Шухевича в Киеве, пытался на авто спуститься пешеходными лестницами возле Арки Дружбы народов.

Это произошло за 25 минут до трагической ДТП. Видео, снятое очевидцами, появилось на канале dtp.kiev.ua в YouTube (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца).

Спускаясь по лестнице, машина застряла - ее выталкивали прохожие. После этого авто поехало дальше.

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Кроме того, по словам свидетелей инцидента, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее очевидцы ДТП заявляли, что за рулем Seat в момент аварии находилась девушка. По последним данным, это была пассажирка, которая после столкновения прикрыла своим телом водителя.