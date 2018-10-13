Из Украины в РФ пытались вывезти старинную икону

Икону Смоленской Божьей матери, ориентировочно XIX века, 54-летний гражданин Украины пытался незаконно вывезти в РФ в багажнике своего автомобиля. Фото: Государственная пограничная служба

12 октября в пункте пропуска "Екатериновка" на Сумщине пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили старинную икону. 54-летний гражданин Украины пытался вывезти ее в РФ.

"При осуществлении мер контроля общая обзорная группа обнаружила в багажнике автомобиля "Дэу" украинской регистрации среди личных вещей церковный предмет, а именно - старинную икону Смоленской Божьей матери, ориентировочно XIX века. 54-летний гражданин Украины пытался незаконно вывезти ее в Российскую Федерацию" , - говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

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Сейчас найденную икону изъято работниками ДФС для проведения экспертизы и последующего принятия правового решения.

Российские пограничники сняли с поезда и избили украинца. Кроме того, российский пограничный наряд безосновательно отказался пропускать мужчину через границу.