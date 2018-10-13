На территории частного дома нашли склад боеприпасов

Боеприпасы взорвали на спецплощадке. Фото: ГСЧС

В селе Волохов Яр Чугуевского района Харьковской области на территории частной усадьбы обнаружили 229 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Местные жители во время проведения земляных работ нашли ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. Вчера пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС прибыла на вызов и провела работы по разминированию территории.

"С помощью миноискателя провели поисковые работы, в земле был обнаружен целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прохожие на улице нашли гранату

Среди боеприпасов 125 минометных мин разного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов. Все боеприпасы обезвредили на спецплощадке путем подрыва. Пострадавших нет.

На столичной Лысой горе в Голосеевском районе нашли мины времен Второй мировой войны. Пиротехники обнаружили и обезвредили 30 инженерных мин ТМИ-35.