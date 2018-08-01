Прохожие на улице нашли гранату

На одной из улиц Киева прохожие обнаружили предмет, похожий на гранату.

Место возле находки оградили, ждут взрывотехников. Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Нормальную такую находку обнаружили граждане на аллее вблизи Верхнего Вала, 24", - говорится в сообщении.

Фото: Киев оперативный

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17 июля на Одесской железной дороге около 2 станций нашли 5 тыс. уцелевших артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Боеприпасы находились неподалеку от железнодорожных путей.