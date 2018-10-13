У берегов Крыма затонул теплоход

В Черном море утром 13 октября у оккупированного Россией Севастополя затонул теплоход, перевозивший металлолом.
Он курсировал под флагом Панамы. Экипаж состоял из двух граждан Турции и шестерых граждан Азербайджана.
Люди эвакуировался на спасательный плот. Их подняли на борт танкера, который направляется в порт Новороссийска.
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По данным Росморречфлота, судно полностью затонуло.
"Сам теплоход затонул. Глубина в этом месте составляет 1900 метров. Угрозы загрязнения нет", - добавили в российском ведомстве.
В российском Дагестане во время военных учений в Каспийском море затонул бронетранспортер. В нем находились военнослужащие. 2 военных погибли.
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