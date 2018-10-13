У берегов Крыма затонул теплоход

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 486
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1503
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1152
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 3951
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 954
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 738
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3987
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 783
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3573
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
2 Просмотров: 2133
Фото
Все фото
6
4
7
9
5
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
Мошенник наживался на больных детях
Мошенник наживался на больных детях
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Видео
Все видео
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Сушилки для рук и мыльницы: киевский кинотеатр опубликовали видео необычной кражи
Сушилки для рук и мыльницы: киевский кинотеатр опубликовали видео необычной кражи
Арест бизнесмена Нагорного впервые прокомментировала экс-супруга
Арест бизнесмена Нагорного впервые прокомментировала экс-супруга
Трамвай выбросило с рельсов: видео
Трамвай выбросило с рельсов: видео
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 2043
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 657
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3573
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2817
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 октября 2018
Просмотров: 477
Треба вчити мову
– Слепой идиот! Тебе жить надоело? – товстий чоловік років 40 кричить на велосипедиста. Той в'їхав у багажник його Mazda на ...
суббота, 13 октября 2018 18:46

У берегов Крыма затонул теплоход

1 Комментировать
У берегов Крыма затонул теплоход
Корабль перевозил металлолом. Фото: ТСН

В Черном море утром 13 октября у оккупированного Россией Севастополя затонул теплоход, перевозивший металлолом.

Он курсировал под флагом Панамы. Экипаж состоял из двух граждан Турции и шестерых граждан Азербайджана.

Люди эвакуировался на спасательный плот. Их подняли на борт танкера, который направляется в порт Новороссийска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дне Черного моря нашли древнегреческий корабль

По данным Росморречфлота, судно полностью затонуло.

"Сам теплоход затонул. Глубина в этом месте составляет 1900 метров. Угрозы загрязнения нет", - добавили в российском ведомстве.

В российском Дагестане во время военных учений в Каспийском море затонул бронетранспортер. В нем находились военнослужащие. 2 военных погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В России БТР утонул вместе с военными
В России БТР утонул вместе с военными Просмотров: 981
На дне Черного моря нашли древнегреческий корабль
На дне Черного моря нашли древнегреческий корабль Просмотров: 1233
Сейчас вы читаете новость «У берегов Крыма затонул теплоход». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения

Построили лифт, на котором ездили руководители УНР

Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"

Самое читаемое
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 47147
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 44958
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 36427
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой 3 Просмотров: 14634
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 Просмотров: 14490
Происшествия
Мужчина убился на лестнице отеля
Мужчина убился на лестнице отеля Просмотров: 2025
Из Украины в РФ пытались вывезти старинную икону
Из Украины в РФ пытались вывезти старинную икону Просмотров: 198
На территории частного дома нашли склад боеприпасов
На территории частного дома нашли склад боеприпасов Просмотров: 171
В столице похитили 10-летнего мальчика
В столице похитили 10-летнего мальчика Просмотров: 612
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 Просмотров: 14517
Больше всего комментируют
37
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
6
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
4
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
Голосов: 941
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua