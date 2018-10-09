В России БТР утонул вместе с военными

Двое из девяти человек погибли в БТР

В российском Дагестане во время военных учений в Каспийском море затонул бронетранспортер. В нем находилось военнослужащие. 2 военных погибли.

Инцидент произошел 7 октября, но известно об этом стало только сегодня, сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на инсайдера.

По информации, тело одного из погибших нашли. Сейчас продолжаются поиски второго военного.

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Источник российского агентства ТАСС сообщил, что инцидент произошел во время десантирования с корабля.

"На учении во время десантирования с корабля в Каспийском море утонул БТР, в котором находились военнослужащие. 2 из 9 человек погибли в БТР. Один служил контрактником в Астрахани. Вчера его похоронили в селе", - сказал собеседник агентства.

На военном аэродроме бригады тактической авиации имени Петра Франко стартовали международные военные учения "Чистое небо-2018". В тренировках примут участие военные 9 государств - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США. Больше всего представителей из Украины и США. Об этом говорится на странице Бригады тактической авиации.