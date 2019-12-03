Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей

Возле села Мульчицы Володимирицекого района на Ровенщине погиб 49-летний нелегальный добытчик янтаря. Фото - ukrreporter.com.ua

Возле села Мульчицы Володимирицекого района на Ровенщине погиб 49-летний нелегальный добытчик янтаря.

Трагедия произошла 2 декабря на глазах у сыновей мужчины и его "коллег". Мужчина утонул в яме-лунке, глубиной несколько десятков метров, которая образовалась в результате вымывания почвы, сообщает Володимирец.Сити.

Известно, что мужчина - житель Великих Цепцевичей, работал в бригаде нелегальных добытчиков янтаря с двумя взрослыми сыновьями.

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"Все произошло на глазах ребят. Отец оступился и упал в лунку рядом. Ему пытались помочь. Но через большое покрытие территории этой лунки водой, трудно было подступиться. Сыновья помогали, как могли. Отца еще успели схватить за голову и пытались вызволить из плена подземного течения. Но мужчину за считанные минуты затянуло в мутную воду на глубину, потому что рядом работающая помпа создавала подземный водоворот. Спасти его не удалось. Через некоторое время тело погибшего всплыло на поверхность. Говорят, утопленника вроде вымыли помпой", - рассказали очевидцы.

Мужчину похоронили в родном селе сегодня, 3 декабря. У него остались жена и трое сыновей, один из которых - малолетний.

Смерть мужчины расследует полиция, следователи открыли уголовное производство.

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