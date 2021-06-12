Задушенный мальчик в коллекторе и 2-летняя среди поля ночью: новости, которые потрясли Украину

Уходящая неделя, всколыхнула Украину рядом трагических и неприятных событий. В Харькове вечером 8 июня 29-летний мужчина бросил в толпу гранату РГД-5. Пятерых из компании в возрасте от 16 до 33 лет лет посекло осколками. Все в больнице. Взрывателя арестовали.

А другой харьковчанин 16-летний Александр Тараник жестоко избил девушку. Сначала бил руками, когда она упала - ногами. Выяснилось, она была не единственной его жертвой. Поэтому сначала Александра поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми им девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом.

Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.

Ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской общины Житомирской области с автомата расстреляли супругов Миненко. В результате полученных огнестрельных ранений 46-летний Сергей погиб на месте. 39-летнюю Оксану в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она умерла на следующий день. В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь супругов, она не пострадала.

Автор: zt.npu.gov.ua В Житомирской области ночью расстреляли супругов. Мужчина погиб на месте, женщина умерла в реанимации

Подозреваемого задержали. Это 58-летний киевлянин, который имеет дачный дом в соседнем с Грубским Вишневым. Он был знаком с погибшим мужчиной - тот должен был ему $23 тыс.

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Автор: 34.ua В городе Покров Днепропетровской области нашли мертвым 8-летнего Ибрагима Оглы 8 июня. Исчез во время прогулки 2 числа. Мальчика задушил поклонник матери

В Покрове Днепропетровской области нашли мертвым 8-летнего Ибрагима Оглы. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело парня в канализационном коллекторе недалеко от дома. Мальчик исчез 2 июня, мать обратилась в полицию только 6 числа. Эксперты установили, мальчика задушили. Подозреваемый - 32-летний ухажер матери. Мальчика убил из мести женщине - та отказала ему в интиме.

Автор: npu.gov.ua 32-летний подозреваемый в убийстве 8 летнего Ибрагима Оглы. Задушил малого, чтобы отомстить его матери

В ДТП на Херсонщине погиб "свободовец" 44-летний Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью 6-летней Златой вечером 8 июня. Старшая дочь Алина в крайне тяжелом состоянии, находится в коме. Семья ехала на внедорожнике Audi Q7. Вблизи села Цукуры Каховского района водитель выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил грузовик.

Автор: facebook.com/oleh.tiahnybok В ДТП на Херсонщине погиб "свободовец" Эдуард Жмутский с женой Мариной и младшей дочерью Златой

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11 июня следователи раскрыли подробности похищения и убийства профессора Запорожского национального университета 49-летнего Луая Муца, которое произошло 10 ноября прошлого года. Тело мужчины нашли в марте этого года, вскоре задержали подозреваемых, но никаких комментариев правоохранители не давали. Теперь рассказали, что организатором мог стать выходец из Туниса. Другие же участники преступления - украинцы. Среди них также есть и полицейский. Похитили профессора из корыстных побуждений: требовали десятки тысяч долларов. Муц умер во время пыток, после чего злоумышленники вывезли его тело в село Владимирское Запорожского района и закопали. На встречу Муца вызвал полицейский.

Автор: facebook.com/arabdiasporzp Луай Муц родом из Сирии. Более 30 лет жил в Украине. Исчез 10 ноября прошлого года. Через четыре месяца его нашли убитым вблизи села Владимирское Запорожского района

12 июня в поле у ​​Воеводского на Николаевщине нашли 2-летнюю Ольгу Шевчук. Она пропала 11 июня с собственного двора. За ночь замерзла, была испугана и плакала. Но говорила, что искала друзей.

Автор: Сергей Шайхет На Николаевщине всю ночь искали 2-летнюю Ольгу Шевчук с Воеводского. Нашли в поле в 5 км от дома

Путешественницу искали более 300 правоохранителей, местных и неравнодушных граждан - прочесывали поселок Воеводское и ближайшие населенные пункты, закинутые помещения, пустыри, колодцы, лесополосы и водоемы. Поднимали квадрокоптер. Девочка здорова и невредима. Ее передали родителям.

12 июня во СМИ появилась информация, что руководитель Одесского штаба отряда морской охраны Государственной пограничной службы 37-летний Алексей Чертков, который исчез еще 1 июня, находится в России. Он якобы пересек границу с Россией в Харьковской области. В пограничной службе Gazeta.ua эту информацию не подтвердили. Говорят, такой информации у них нет. Ту же информацию подтвердили и коллеги пропавшего.