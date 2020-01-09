Задержали самолет, которым контрабандисты возили в ЕС сигареты

Нередко попытки нарушения границы летательными средствами заканчиваются катастрофами

На Ивано-Франковщине пограничники задержали самолет АН-2, на котором осуществлялось незаконное перемещение сигарет на территорию Румынии. Также задержали трех жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту самолета.

Преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях, сообщает пресс служба ГПСУ.

Нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня ночью на участке отдела пограничной службы "Герца" Черновицкого отряда. А когда самолет приземлился на аэродроме - в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали.

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По факту нарушения воздушного пространства Украины и пограничного законодательства проинформировано СБУ, ГПУ, Вооруженные силы Украины и Нацполицию.

Использование малых самолетов довольно популярными у контрабандистов. Однако, поскольку пилоты-контрабандисты пытаются пролететь незамеченными, их воздушные путешествия довольно рискованны. Нередко попытки нарушения границы летательными средствами заканчиваются катастрофами.

"В мае прошлого года румынские СМИ сообщили, что в коммуне Сэпынца (около границы с Украиной) разбился вертолет КА-26, пилот погиб. Вертолет был без регистрационных номеров и, вероятно, использовался для контрабанды. В марте 2018 на Львовщине упал самодельный летательный аппарат с 11-ю ящиками сигарет. В конце августа 2017 года в Карпатах разбился вертолет, пилот - львовянин - погиб. Рядом обнаружили 6 ящиков сигарет без акцизных марок. В мае 2016-го в Польше в 40 километрах от границы с Украиной обнаружили разбитый дельтаплан и тело мужчины рядом. В августе 2015 года в одном из населенных пунктов Волыни загружен белорусскими сигаретами самолет Ан-2 зацепил линию электропередач и крышу одного из домов и разбился, пилот погиб ", - отмечают пограничники.

Конфискованные товары таможня будет продавать через систему открытых торгов Prozorro. "Приняли решение, что товары, которые не прошли таможенный контроль, будут продаваться исключительно через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи. Вырученные средства пойдут в государственный бюджет", - сообщает пресс служба Кабинета министров.