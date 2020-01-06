Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

На пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области на границе с Молдовой сотрудники Госпогранслужбы задержали подозрительный автомобиль.

Все авто был обклеен символикой Советского Союза, вместо номерных знаков - самодельные "советские жести", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Также иностранец имел поддельный техпаспорт неустановленного образца.

Автомобиль конфисковали и передали полиции. Абсурдности ситуации придает тот факт, что "савецкай души челавек" выбрал для наклеивания "советских блях" автомобиль немецкого производителя - марки BMW.

Пограничники также сообщили правоохранителям о установлены признаки преступлений. Речь идет о нарушении законов о декоммунизации, а также подделку документов. Любителю совка грозит до 3 лет за решеткой.

На украинском-польской границе правоохранители задержали россиянина на угнанном кроссовере Lexus.