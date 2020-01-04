Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины

На украинском-польской границе правоохранители задержали россиянина на угнанном кроссовере Lexus. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

50-летнего гражданина РФ задержали на международном автомобильном пункте пропуска "Грушев". Тот направлялся на выезд из Украины.

Правоохранители выяснили, что Lexus 2012 выпуска украинской регистрации был похищен и находился в розыске с 2019 года.

Сейчас иномарку передано сотрудникам Национальной полиции.

В прошлом году пограничники обнаружили более 120 транспортных средств, которые были в розыске, в частности, по линии Интерпола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева горел автомобиль, поврежден банк

Воров авто больше интересуют марки ВАЗ, Daewoo, Toyota, Mercedes, Honda и BMW, сообщали ранее в Нацполиции.