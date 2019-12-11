Конфискат будут продавать через систему открытых аукционов

Таможня будет продавать конфискованные товары на Prozorro Фото: AgroNews.ua

Конфискованные товары таможня будет продавать через систему открытых торгов Prozorro.

"Приняли решение, что товары, которые не прошли таможенный контроль, будут продаваться исключительно через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи. Вырученные средства пойдут в государственный бюджет", - сообщает пресс служба Кабинета министров.

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К середине декабря в пунктах пропуска запустят 2 сканирующие системы для борьбы с контрабандой, до конца декабря планируется запуск еще пяти сканирующих систем.

В Украине начала работу анонсирована ранее "Новая таможня". До официального запуска чиновники сделали ряд изменений.