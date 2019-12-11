Конфискат будут продавать через систему открытых аукционов

Конфискованные товары таможня будет продавать через систему открытых торгов Prozorro.
"Приняли решение, что товары, которые не прошли таможенный контроль, будут продаваться исключительно через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи. Вырученные средства пойдут в государственный бюджет", - сообщает пресс служба Кабинета министров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заработал калькулятор расчета таможенной стоимости авто
К середине декабря в пунктах пропуска запустят 2 сканирующие системы для борьбы с контрабандой, до конца декабря планируется запуск еще пяти сканирующих систем.
В Украине начала работу анонсирована ранее "Новая таможня". До официального запуска чиновники сделали ряд изменений.
Комментарии