В Украине заработала Новая таможня

Сократили количество региональных таможен. Фото: korrespondent.net

В Украине начала работу анонсирована ранее "Новая таможня". До официального запуска чиновники сделали ряд изменений.

"За это время: сократилось количество региональных таможен с 26 до 16; в первом чтении Верховная Рада поддержала переход к одному юридическому лицу; принят закон о создании института авторизованных экономических операторов; принят закон о режиме общего транзита; запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан; создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей", - написали представители "Новой таможни "в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержанным чиновникам Киевской таможни и ДФС объявили подозрения

Ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов пообещал, что в рамках реформирования ведомства будут уволенные полтысячи "одиозных таможенников".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: