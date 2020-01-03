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пятница, 03 января 2020 11:43

Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
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Украинские корабли вышли в море
Фото: ГПСУ
Украинские корабли вышли в море
Украинские корабли вышли в море
Украинские корабли вышли в море
Украинские корабли вышли в море

Флагман и три корабля морской охраны Украины вышли в море после ремонта.

"Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля Морской охраны после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей после длительного перерыва на ремонт. Также были проведены учебные стрельбы, проверено исправность и готовность корабельного оружия", - сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Всего 9 кораблей и 7 катеров прошли плановые ремонты на предприятиях Измаила, Николаева, Одессы и Мариуполя. Провели работы по восстановлению корпусов, двигателей и технического оснащения, регламентные работы вооружения.

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Для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужбы в 2019 году выделили около 60 млн грн. Это в 10 раз больше, чем в предыдущем году.

Украинские пограничники задержали на Дунае румынский катер с гражданами стран ЕС на борту. Они нарушили госграницу.

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03
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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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