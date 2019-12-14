Полиция разоблачила крупную подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков

Полиция арестовала контрабандистов наркотиков в Нежине Фото: cn.npu.gov.ua

Полиция Черниговщины задержала в Нежине контрабандистов, обеспечивали наркотиками жителей всей области. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Трое мужчин делали закупки ингредиентов для изготовления наркотиков через сеть интернет. Затем готовый товар фасовали и продавали лично или через интернет.

Одним из ингредиентов для изготовления наркотиков мужчины использовали химические средства для чистки канализации. Сами же в это время защищали от агрессивных химикатов глаза и органы дыхания респиратором. Сбывали амфетамин и марихуану как в розницу, так и оптом. Ставку делали на молодежь.

В результате спланированной спецоперации 12 декабря полиция при поддержке спецподразделения КОРД застала мужчин при изготовлении очередной партии наркотиков. В результате обыска полиция обнаружила у злоумышленников ранее изготовленные наркотики и ингредиенты для новых партий. Всего более 200 граммов амфетамина, марихуаны, оружие и средства, полученные от сбыта наркотиков.

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Кроме того полиция обнаружила у него широкий ассортимент ценных вещей: полсотни наименований электроинструмента, велосипеды, бытовую технику, покупатели приносили в качестве оплаты за наркотики. Эти вещи они тайком от родных выносили из дома или воровали у незнакомых людей.

В доме 33-летнего местного жителя, который ранее был судим за разбойное нападение, обнаружили оборудование для изготовления психотропных, прекурсоры, даже специальная одежда и средства защиты кожи. Кроме этого, у мужчины изъятая партия недавно изготовленного амфетамина, который мужчины планировали фасовать и продавать по хорошо отлаженной схеме.

Сейчас все трое подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Конфискованные товары таможня будет продавать через систему открытых торгов Prozorro. "Приняли решение, что товары, которые не прошли таможенный контроль, будут продаваться исключительно через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи. Вырученные средства пойдут в государственный бюджет", - сообщает пресс служба Кабинета министров.