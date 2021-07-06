Вынесли новый приговор матери, которая замучила голодом детей

Владислава Трохимчук из поселка Ивановка Первомайского района Николаевской области обнимает сына Даниила. Мальчик умер, когда мать бросила его с сестрой без еды на девять дней. Фото: vk/Владислава Трохимчук

12 лет тюрьмы получила Владислава Трохимчук, которая на 11 дней бросила без присмотра своих детей.

Такое решение вынес Голосеевский райсуд Киева, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"К 12 лет лишения свободы приговорена женщина, которая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей, один из которых умер от голода. 29 августа 2019 года Голосеевский районный суд приговорил обвиняемую к 8 годам за оставление в опасности. Поскольку прокуратура настаивала на назначении женщине пожизненного лишения свободы за умышленное убийство малолетнего ребенка, приговор был обжалован. Апелляционный суд жалобу удовлетворил. Приговор отменил. А дело направил на новое судебное рассмотрение", - сказано в сообщении.

В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемой, добавили в прокуратуре.

Обвиняемая находится под стражей. После изучения текста приговора окружной прокуратурой будет решен вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы.

12-месячного Даниила и Анну, 2 года и 10 месяцев тогда 24-летняя Владислава Трохимчук закрыла в комнате столичной арендованной квартиры в конце ноября 2016-го. Двери подперла креслом. Из еды оставила несколько конфет, пачку печенья, кукурузные палочки. Когда вернулась, застала мертвого сына и истощенную дочь. За месяц до этого Владислава родила третьего ребенка. Все - от разных мужчин. Новорожденная девочка жила с отцом в районе столичных Березняков. Те дни женщина провела с ними. Между тем старшие дети ели обои и собственные испражнения, по словам владельцев квартиры. Самостоятельно пытались выбраться из комнаты. У входной двери вырвали кусок линолеума.