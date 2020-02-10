Выбили зубы и сняли с рейса: на борту самолета "Львов-Киев" произошла драка

Рейс задержался с вылетом на около 2,5 часа

В пятницу, 7 февраля, в аэропорту "Львов", перед вылетом самолета "Львов-Киев" украинской авиакомпании SkyUp, на борту произошла драка между пассажирами.

В результате работники службы авиационной безопасности сняли с самолета троих пьяных мужчин. Рейс задержался с вылетом на около 2,5 часа, пишет Zahid.net.

На видео видно, как несколько мужчин требуют в нетрезвого мужчину покинуть самолет. Впоследствии словесный конфликт, который сопровождался криками и ненормативной лексикой, перерос в драку, во время которой одному нетрезвому пассажиру выбили зубы.

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"По требованию охраны аэропорта двое мужчин покинули самолет сразу. Еще один остался в самолете и буянил. Его пришлось выводить другим пассажирам. На месте происшествия была охрана аэропорта, затем и полиция", - рассказал автор видео Павел Фищук.

Однако, в полицию заявления о преступлении никто не подавал.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В самолете "Москва-Симферополь" во время драки погиб человек. Один из пассажиров устроил панику и начал кричать: "Пилоты спят! Мы все умрем!". В результате произошла драка, в ходе которой мужчина получил смертельный удар.