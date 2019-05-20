Материлась и билась ногами: пьяная женщина устроила дебош в самолете

Успокоить хулиганку пытался экипаж воздушного судна, и другие пассажиры

Пьяная женщина на авиарейсе Барселона-Киев устроила скандал и бросалась на пассажиров с матами и кулаками.

Инцидент произошел в пятницу, 17 мая. Видео драки опубликовала в Facebook очевидец Александра Ефименко.

Отмечается, что женщине не понравились иностранные граждане, сидели рядом. Конфликт обострился настолько, что она стала бить руками и ногами пассажиров и требовала "немедленно очистить салон".

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"Девушка купила в Duty Free бутылку виски, выпил ее на борту, игнорируя просьбы бортпроводников этого не делать, и решила, что иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они - иностранцы", - написала Ефименко.

Успокоить хулиганку пытался экипаж воздушного судна, и другие пассажиры. По прилету женщину ждал наряд полиции, прямо у трапа.

На борту самолета американского перевозчика Southwest Airlines произошла драка между пассажирами. Инцидент сняли на видео.