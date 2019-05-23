В самолете из Москвы произошла смертельная драка

Во время драки на самолете "Москва-Симферополь" погиб человек. Фото: Тass

В самолете "Москва-Симферополь" во время драки погиб человек.

Как отмечается, один из пассажиров устроил панику и начал кричать: "Пилоты спят! Мы все умрем!". В результате произошла драка, в ходе которой мужчина получил смертельный удар. Об этом сообщают российские СМИ.

Успокоить мужчину пытался весь экипаж самолета. Сначала у них получались, однако потом дебошир перешел на нечеловеческий визг. Он также стал бить телефоном мужчину, который сидел с ним рядом. Началась драка, во время которой неадеквата ударили по голове и скрутили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России произошло новое ЧП с самолетом Аэрофлота

Пилоты решили вернуться в аэропорт "Домодедово", самолет пробыл в воздухе всего 20 минут. На земле борт уже ждали медики и полицейские. По дороге в больницу дебошир умер.

Пьяная женщина на авиарейсе Барселона-Киев устроила скандал и бросалась на пассажиров с бранью и кулаками. Женщине не понравились иностранные граждане, которые сидели рядом.