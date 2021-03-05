Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение

Сергей Стерненко записал обращение к гражданам. Фото: www.bbc.com

Сергей Стерненко сегодня с залы суда записал обращение. В нем он поблагодарил всех за поддержку и призвал бороться за всех политзаключенных и справедливость.

Также активист обратился к президенту Владимиру Зеленскому с тем, что его молчание держит за решеткой невиновных людей, сообщает STERNENKO.

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"Благодарю вас за вашу поддержку, я ее чувствую, я ее вижу, я ее слышу. Эта поддержка вдохновляет и позволяет иметь силы на борьбу, - говорит Сергей Стерненко. - Если и в дальнейшем наша прекрасная власть будет оказывать тот беспредел, который сейчас она оказывает, я убежден, что она закончит не лучше, чем режим Януковича. Потому что есть вы - крутые, смелые люди, которым не безразлично, которые понимают, что диктатуре не место в Украине. И я убежден, что рано или поздно мы эту гидру победим. Преодолеем. Потому что есть такие крутые люди, как вы. Спасибо!"

Стерненко не понимает, почему президент молчит, когда тысячи людей выходили под Офис.

"Мне кажется, что Владимир Зеленский не понимает, но я думаю, что кто-то сильно хочет его подставить или столкнуть его против гражданского общества. Возможно, это люди из его окружения. Возможно, это те пророссийские черти, по которым СНБО применило санкции. Но если президент не проявит какой-то инициативы, если он и дальше будет отмалчиваться, то это, прежде всего, будет бить по нему", - отметил активист.

5 марта в Приморском суде Одессы рассматривают дело Сергея Стерненка. Его обвиняют в превышении пределов самообороны, которое завершилось смертью человека. Активиста подозревают по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение оружия".