"Веселый" фермер вырастил на 4 млн грн наркотиков

Фото: od.npu.gov.ua

В Овидиопольском районе Одесской области у 36-летнего мужчины изъяли крупную партию наркотиков. В своем доме хранил 20 кг каннабиса, 10 кг свежих измельченных наркосодержащих растений и большое количество кустов конопли.

По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 4 млн грн, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"Мужчина специально оборудовал помещение, где занимался выращиванием конопли. Работники полиции устанавливают, с какой целью мужчина выращивал и хранил такое большое количество наркосодержащих растений. Изъятое направлено на экспертное исследование", - рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство. Следствие продолжается.

Правоохранители задержали наркодельцов, которые выращивали селективные сорта зелья и изготавливали из него крупные партии наркотиков. В состав группы входило пятеро. Действовали в Киеве и Черкасской области. Зелье сеяли на арендованных землях, маскировали коноплю среди сельскохозяйственных растений. Обнаружили посевы с помощью аэроразведки. Во время обысков правоохранители изъяли наркотиков на более 3 млн грн.