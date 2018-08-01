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среда, 01 августа 2018 19:26

В военной части похитили кабелей на 200 тысяч

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В военной части похитили кабелей на 200 тысяч
Военные продавали медные кабели на металлолом. Фото: bug.org.ua

Из военной части ВСУ в Черкасской области похитили кабелей на 200 тыс. грн.

"Факт похищения подтверждено по результатам обработки информации по соблюдению должностными лицами воинских формирований Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины", - сообщает прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона Украины.

Несколько военнослужащих по предварительному сговору два месяца воровали медные кабели питания из хранилища части.

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Открыто уголовное производство. Проводят неотложные следственные действия и устанавливают лиц, причастных к преступлению. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Списанная военная техника, которую нашли в Житомирской области, попадала из воинских частей частных предпринимателей в Новоград-Волынский. Там ремонтировали и продавали.

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