В военной части похитили кабелей на 200 тысяч

Из военной части ВСУ в Черкасской области похитили кабелей на 200 тыс. грн.
"Факт похищения подтверждено по результатам обработки информации по соблюдению должностными лицами воинских формирований Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины", - сообщает прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона Украины.
Несколько военнослужащих по предварительному сговору два месяца воровали медные кабели питания из хранилища части.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военную технику продавали через интернет
Открыто уголовное производство. Проводят неотложные следственные действия и устанавливают лиц, причастных к преступлению. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Списанная военная техника, которую нашли в Житомирской области, попадала из воинских частей частных предпринимателей в Новоград-Волынский. Там ремонтировали и продавали.
Комментарии