В Польше от урагана погиб украинец

В результате урагана в Нижней Силезии, Польша погибли четыре человека, в том числе гражданин Украины.
На дорогах региона возникло осложнение движения, а в Свидникском повяте произошел несчастный случай, в результате которого погиб 43-летний украинец, сообщает TVP3.
Мужчина находился за рулем грузовика, который перевернулся и упал в канаву.
В городе Сехнице сильный ветер разрушил стену недостроенного дома. На месте инцидента погиб 55-летний мужчина. Еще два человека стали жертвами непогоды во Вроцлаве, когда на их автомобиль упало дерево.
По данным регионального штаба Государственной пожарной службы Республики Польша, из-за урагана пострадали семь человек. Большинство из них получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе от падения деревьев или отдельных ветвей на автомобили.
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21 октября сильный ураган наделал беды в Днепре, в Одессе и на Буковине. Шквальный ветер достигал 15-20 м / с. Ветви, а иногда стволы деревьев упали на припаркованные автомобили и тротуары.
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