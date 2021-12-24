В Кривом Роге на меткомбинате разрушилась дамба: грязная вода уже в трубопроводе

Фото: facebook.com/deiukr

В Кривом Роге в результате разрушения дамбы на металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" техническая вода попала в трубопровод.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной экологической инспекции в Facebook.

"В результате разрушения дамбы произошла утечка технической воды - примерно 80 тыс. куб. м. Вода попала в регулировочную емкость №1, №2, а также в трубопровод", - говорится в сообщении.

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Специалисты Госэкоинспекции после аварии прибыли на предприятие. Во время осмотра обнаружили утечку значительного количества загрязненной технической воды на прилегающий земельный участок сельскохозяйственного назначения, добавили в сообщении.

Инспекторы отобрали пробы почв для лабораторного исследования. В случае подтверждения факта загрязнения земель Госэкоинспекция произведет расчет убытков.

"Обстоятельства и причины этой аварийной ситуации сейчас устанавливает комиссия Гоструда. Госэкоинспекция ответственных лиц привлекла к административной ответственности", - отметили в сообщении.

Пить воду из под крана можно, но с доочисткой. Водоканалы пытаются это сделать, но из-за старой водопроводно-канализационной системы все усилия напрасны. Если это не замечать и дальше, через 30-50 лет украинцев ждет массовая миграция из-за нехватки питьевой воды.