В Киеве расстреляли и ограбили мужчину: забрали около 10 млн грн

В Киеве неизвестные расстреляли мужчину и забрали у него большую сумму денег.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
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Нападение произошло в Голосеевском районе столицы на улице Паньковской.
"Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Потерпевший жив.
Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Всех свидетелей случившегося просят информировать об этом полицию.
В Киеве по просп. Победы в Шевченковском районе ограбили журналиста и соучредителя "Громадського радіо" Андрея Куликова.
Напали утром 7 января.
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