В Киеве расстреляли и ограбили мужчину: забрали около 10 млн грн

В Киеве произошло жестокое ограбление. Фото: Вартові Еспресо

В Киеве неизвестные расстреляли мужчину и забрали у него большую сумму денег.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Нападение произошло в Голосеевском районе столицы на улице Паньковской.

"Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Потерпевший жив.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Всех свидетелей случившегося просят информировать об этом полицию.

В Киеве по просп. Победы в Шевченковском районе ограбили журналиста и соучредителя "Громадського радіо" Андрея Куликова. Напали утром 7 января.