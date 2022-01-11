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вторник, 11 января 2022 12:26

В Киеве избили и ограбили телеведущего Куликова
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Злоумышленники избили и ограбили в Киеве журналиста, теле- и радиоведущего, соучредителя "Громадського радіо" Андрея Куликова
Фото: Громадське радіо
Злоумышленники избили и ограбили в Киеве журналиста, теле- и радиоведущего, соучредителя "Громадського радіо" Андрея Куликова
Злоумышленники избили и ограбили в Киеве журналиста, теле- и радиоведущего, соучредителя "Громадського радіо" Андрея Куликова

В Киеве по просп. Победы в Шевченковском районе ограбили журналиста и соучредителя "Громадського радіо" Андрея Куликова.

Напали утром 7 января, сообщает "Сегодня".

"Мне разбили висок. Синяк под глазом. Болят ребра. Серьезных травм или переломов нет. Я полез в карман, чтобы дать закурить, и в этот момент с криком "Девяностые возвращаются. Это гоп-стоп" меня несколько раз ударили в висок и в ухо. Сбили с ног, а дальше обыскали и забрали ценные вещи. Сознание я не терял. После их ухода я вытер лицо от крови и обратился в ближайший участок полиции", - рассказал телеведущий.

Нападавшие отобрали у Куликова 3 тыс. грн, банковскую карту и мобильный телефон. Требовали, чтобы Куликов назвал пин-код от карты.

"Они требовали назвать пин-код. Угрожали физическим насилием. Полиция задержала обоих. В тот же день вечером", - добавил Куликов.

Узнав, на кого напали, грабители не принесли извинений, отметил Куликов. Виделся с ними на опознании.

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Двое мужчин подошли к потерпевшему и попросили закурить, по данным столичной прокуратуры. Получив отказ, избили его и ограбили.

Полиция в течение нескольких часов установила грабителей. Задержали его в одном из хостелов.

"Грабителями оказались ранее судимый за кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области и 23-летний житель Волынской области, который сейчас обвиняется за кражу", - сказано в сообщении.

Обеим задержанным сообщили о подозрениях и взяли под стражу с определением залога. Им грозит до шести лет тюрьмы.

В Киеве на Печерске в полицию обратились журналисты. Рассказали, что неизвестный мужчина угрожает им ножом.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался житель Киева 1976 года рождения. Он находился в розыске за другое уголовное преступление. Мужчину задержали. При обыске у него изъяли нож и отправили его на экспертизу.

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Дата
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января

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