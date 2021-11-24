Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших

Женщина, которую избили, изнасиловали и ограбили 15-летние в Кривом Роге - работница бани.

Двое подростков отдыхали там, выпили и устроили пожар. Убиравшая комплекс женщина принесла подросткам огнетушитель. А за его использование выставила счет, пишет Telegram "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Автор: t.me/dnepr_operative В Кривом Роге двое 15-летних зверски избили и изнасиловали 48-летнюю женщину. А все происходящее снимали на телефон

Уборщица пошла вместе с клиентами в банкомат, потому что у них якобы не было наличных денег. По дороге подростки жестоко избили жертву - били даже кирпичом по голове. А потом изнасиловали и ограбили. Все происходящее снимали на телефон.

На украденные деньги продолжили вечер в ночном клубе, где их задержали оперативники.

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Женщину с тяжелыми травмами на улице нашли прохожие и вызвали "скорую" и полицию. Пострадавшую прооперировали, она все еще в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщает ТСН.

Подросткам уже сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, изнасиловании и разбое, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

Преступление произошло 22 ноября. Двое 15-летних посреди улицы жестоко избили и изнасиловали 48-летнюю женщину. После забрали ее мобильный телефон и скрылись. Женщину без сознания с многочисленными телесными повреждениями нашли на улице Центрально-Городского района. В тяжелом состоянии доставили в больницу. В то же время в полицию сообщили об исчезновении работницы одного из заведений отдыха. Выяснилось, что пропавшая - пострадавшая женщина.