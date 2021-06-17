Извращенец изнасиловал женщину среди белого дня

Полицейские задержали насильника. Фото: Нацполиция

Сотрудники уголовного розыска Харьковской области задержали насильника, который изнасиловал прохожую и порезал ее ножом.

Женщина днем возвращалась домой, когда ей встретился вооруженный ножом насильник. Он приставил его к груди женщины и начал угрожать. Она пыталась сопротивляться, но не смогла, сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

Изверг изнасиловал потерпевшую. На ее теле также остались следы порезов. Преступника спугнула случайная прохожая.

Полицейские задержали насильника в другой части области. На место случившегося мужчина прибыл на электричке.

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На данный момент насильнику сообщили о подозрении. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.