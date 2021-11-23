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вторник, 23 ноября 2021 16:26

15-летние избили, изнасиловали и ограбили женщину посреди улицы

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15-летние избили, изнасиловали и ограбили женщину посреди улицы
В Кривом Роге задержали 15-летних, которые посреди улицы жестоко избили, изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину. Фото: npu.gov.ua

В Кривом Роге двое 15-летних посреди улицы жестоко избили и изнасиловали 48-летнюю женщину. После забрали ее мобильный телефон и скрылись. Преступление произошло 22 ноября.

Подозреваемых задержали, сообщили сегодня в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.

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"Женщину без сознания с многочисленными телесными повреждениями нашли на одной из улиц Центрально-Городского района. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. В то же время в полицию сообщили об исчезновении работницы одного из заведений отдыха. Выяснилось, что пропавшая - пострадавшая женщина", - рассказали в полиции.

Подозреваемых установили через несколько часов, добавили полицейские. Дело расследуют как избиение, изнасилование и разбой.

В Харьковской области задержали извращенца, который изнасиловал прохожую и порезал ее ножом.

Женщина днем ​​возвращалась домой, когда ей встретился вооруженный ножом насильник. Он приставил его к груди женщины и стал угрожать. Она пыталась сопротивляться, но не смогла.

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