Из кабинета судьи вынесли $120 тысяч

Во Львове ограбили Западный апелляционный хозяйственный суд, расположенный по ул.Лычаковской, 81.
Событие произошло 19 января, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Грабитель залез в кабинет судьи, отметили в полиции. Подробности не сообщают. Следователи открыли уголовное производство.
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Неизвестный "засветился" на камерах видеонаблюдения. Он по решетках поднялся на второй этаж, разбил окно, сломал сейф и забрал $120 тыс. В кабинете пробыл не больше 8 мин., пишет "Высокий замок" со ссылкой на источники в полиции.
Сигнализации в суде нет. Охрана ничего не слышала и не видела.
Судья объяснила, что деньги не ее. Мол, их на хранение оставила подруга, уехавшая за границу на отдых. Впоследствии она планировала отвезти их в банк.
В Печерском районе Киева неизвестные обворовали квартиру судьи Кассационного административного суда. Неизвестные проникли в квартиру, подобрав ключ. Хозяина дома не было.
Из квартиры злоумышленники забрали деньги, ноутбук и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба устанавливается.
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