Из кабинета судьи вынесли $120 тысяч

Во Львове ограбили Западный апелляционный хозяйственный суд. Грабитель разбил окно, залез в помещение суда и украл деньги из сейфа. Фото: 3dtour.if.ua

Во Львове ограбили Западный апелляционный хозяйственный суд, расположенный по ул.Лычаковской, 81.

Событие произошло 19 января, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Грабитель залез в кабинет судьи, отметили в полиции. Подробности не сообщают. Следователи открыли уголовное производство.

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Неизвестный "засветился" на камерах видеонаблюдения. Он по решетках поднялся на второй этаж, разбил окно, сломал сейф и забрал $120 тыс. В кабинете пробыл не больше 8 мин., пишет "Высокий замок" со ссылкой на источники в полиции.

Сигнализации в суде нет. Охрана ничего не слышала и не видела.

Судья объяснила, что деньги не ее. Мол, их на хранение оставила подруга, уехавшая за границу на отдых. Впоследствии она планировала отвезти их в банк.

В Печерском районе Киева неизвестные обворовали квартиру судьи Кассационного административного суда. Неизвестные проникли в квартиру, подобрав ключ. Хозяина дома не было. Из квартиры злоумышленники забрали деньги, ноутбук и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба устанавливается.