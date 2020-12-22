Всех связали и угрожали оружием: неизвестные напали на семью мэра

Под Киевом пятеро неизвестных напали на мэра Броваров Игоря Сапожко и его семью. Избили и ограбили. Фото: facebook.com/i.sapozhko

В селе Гнедин Киевской области пятеро неизвестных напали на мэра Броваров Игоря Сапожко, избили его и ограбили.

Нападение произошло в доме чиновника 21 декабря примерно в 22:00, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

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"Они связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия", - рассказал собеседник.

Уточнил, что полиция открыла уголовное производство. Поиски налетчиков продолжаются.

В селе Логвин Киевской области полицейские задержали мужчину, который совершил покушение на убийство односельчан. Раненых владельцев дома госпитализировали. Женщина в тяжелом состоянии. Стрелком оказался 43-летний местный житель.