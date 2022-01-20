Похищали людей и требовали деньги: банда действующих пограничников терроризировала Одессу

Фото: ssu.gov.ua

В Одессе нейтрализовали организованную преступную группировку. В ее состав входили действующие правоохранители.

Участники банды терроризировали жителей региона, похищали людей и требовали у них деньги. В случае отказа платить "дань", злоумышленники шантажировали потерпевших и угрожали физической расправой, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Члены преступной группы представлялись сотрудниками правоохранительных органов и незаконно задерживали граждан под вымышленными предлогами. После этого "выбивали" у них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра.

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Организатор группировки и его сообщник являются действующими сотрудниками структурных подразделений Госпогранслужбы Украины. При этом своим жертвам они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

"Одной из жертв банды стал местный предприниматель. Угрожая насилием и физической расправой, преступники требовали уплатить "долг". Задержали двух пограничников-организаторов банды на попытке похищения человека", - добавили в СБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Ивано-Франковской области обезвредили банду, похищавшую и истязавшую людей, требуя от них и их родственников деньги. Члены банды терроризировали и держали в ужасе жителей области. Следствию удалось установить несколько фактов вымогательства, похищения и пыток местных жителей. Среди пострадавших – предприниматель, занимавшийся ремонтом компьютерной техники. Преступники пытали мужчину, а затем ограбили его.