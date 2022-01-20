 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 522
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1296
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1386
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 459
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 603
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Александра Экстер объединила традиционные украинские мотивы с авангардом
Просмотров: 666
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 1485
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 909
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 47408
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 2250
Фото
Все фото
4
4
3
3
5
Похищали людей и требовали деньги: банда действующих пограничников терроризировала Одессу
Похищали людей и требовали деньги: банда действующих пограничников терроризировала Одессу
СБУ разоблачила &quot;казаков&quot;, воевавших под Луганском и Дебальцево
СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Редакцию Гордона обстреляли
Редакцию Гордона обстреляли
За границу на списанном самолете: контрабандистов задержали с поличным
За границу на списанном самолете: контрабандистов задержали с поличным
Видео
Все видео
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
Сын бывшего топ-чиновника Минобразования избил прохожего в Киеве
Сын бывшего топ-чиновника Минобразования избил прохожего в Киеве
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4095
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1881
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5022
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 января 2022
Просмотров: 36
Заметіль
За краєм моєї землі, де ще недавно стояв ліс, починається порожня, рівна, утрамбована бульдозерами незатишна піщана площина, що тягнеться на захід до ...
четверг, 20 января 2022 17:59

Похищали людей и требовали деньги: банда действующих пограничников терроризировала Одессу
4

  Комментировать

В Одесской области пограничники организовали банду, которая похищала людей и требовала с них деньги
Фото: ssu.gov.ua
В Одесской области пограничники организовали банду, которая похищала людей и требовала с них деньги
В Одесской области пограничники организовали банду, которая похищала людей и требовала с них деньги
В Одесской области пограничники организовали банду, которая похищала людей и требовала с них деньги

В Одессе нейтрализовали организованную преступную группировку. В ее состав входили действующие правоохранители.

Участники банды терроризировали жителей региона, похищали людей и требовали у них деньги. В случае отказа платить "дань", злоумышленники шантажировали потерпевших и угрожали физической расправой, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Члены преступной группы представлялись сотрудниками правоохранительных органов и незаконно задерживали граждан под вымышленными предлогами. После этого "выбивали" у них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Людей похищали и втягивали в наркоторговлю: СБУ обезвредила международную банду

Организатор группировки и его сообщник являются действующими сотрудниками структурных подразделений Госпогранслужбы Украины. При этом своим жертвам они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

"Одной из жертв банды стал местный предприниматель. Угрожая насилием и физической расправой, преступники требовали уплатить "долг". Задержали двух пограничников-организаторов банды на попытке похищения человека", - добавили в СБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Ивано-Франковской области обезвредили банду, похищавшую и истязавшую людей, требуя от них и их родственников деньги.

Члены банды терроризировали и держали в ужасе жителей области. Следствию удалось установить несколько фактов вымогательства, похищения и пыток местных жителей. Среди пострадавших – предприниматель, занимавшийся ремонтом компьютерной техники. Преступники пытали мужчину, а затем ограбили его.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Похищенного возили в багажнике: банда терроризировала портовый город
Похищенного возили в багажнике: банда терроризировала портовый город Просмотров: 558
Требовали "отступные", в случае неуплаты - пытали: задержали банду "оборотней в погонах"
Требовали "отступные", в случае неуплаты - пытали: задержали банду "оборотней в погонах" Просмотров: 414
Торговали наркотиками и фабриковали дела: разоблачили банду полицейских
Торговали наркотиками и фабриковали дела: разоблачили банду полицейских 1 Просмотров: 252
Банда из профессиональных спортсменов нападала на валютчиков
Банда из профессиональных спортсменов нападала на валютчиков Просмотров: 1224
Сейчас вы читаете новость «Похищали людей и требовали деньги: банда действующих пограничников терроризировала Одессу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Объявили бойкот Олимпийским играм

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 47372
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 26046
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение
5
 Просмотров: 15885
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 2 Просмотров: 9441
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
 Просмотров: 9108
Происшествия
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
 Просмотров: 774
Определили опекуна двойняшек, потерявших в страшной аварии родителей
Определили опекуна двойняшек, потерявших в страшной аварии родителей Просмотров: 1035
СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево
СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево
4
 Просмотров: 2763
Украинец забыл место парковки машины и заявил о угоне
Украинец забыл место парковки машины и заявил о угоне Просмотров: 279
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 7695
Больше всего комментируют
5
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
4
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
4
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
Голосов: 518
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть