Торговали наркотиками и фабриковали дела: разоблачили банду полицейских

Во Львове заместитель начальника райотдела и его подчиненные торговали наркотиками и фальсифицировали дела. Фото: скриншот с видео

Во Львове заместитель одного из райотделов полиции совместно с подчиненными торговали наркотиками и фальсифицировали дела против невиновных людей.

Их разоблачили коллеги. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

"Заместитель начальника райотдела совместно с 31-летним старшим оперуполномоченным полиции, своими бывшими коллегами, продавали наркотики и привлекали невиновных к уголовной ответственности, создавая "фейковые" доказательства правонарушений. В дело они также вовлекли гражданского, который по требованию правоохранителей был "свидетелем" во время фальсификации уголовных дел", - рассказали следователи.

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Правоохранители задержали 37-летнего чиновника полиции, 31-летнего старшего оперуполномоченного полиции и 38-летнего ранее судимого жителя Львовской области. Им объявили о подозрении. Также вручено подозрение бывшему 40-летнему полицейскому.

В домах подозреваемых провели обыски, изъяли технику и деньги. Следствие продолжается.

В Киеве суд избрал меру пресечения для семерых участников банды полицейских из города Павлограда в Днепропетровской области. Их подозревают в торговле наркотиками, фабрикации дел и ряде других преступлений.