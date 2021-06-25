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пятница, 25 июня 2021 14:14

Требовали "отступные", в случае неуплаты - пытали: задержали банду "оборотней в погонах"
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На Харьковщине разоблачили банду, в которую входили действующие и бывшие должностные лица Национальной полиции. Они вымогали деньги у покупателей наркотиков и психотропов за освобождение от привлечения уголовной ответственности. В случае отказа платить взятки - пытали и угрожали физической расправой.

На Харьковщине разоблачили банду, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники Нацполиции
Фото: ssu.gov.ua
На Харьковщине разоблачили банду, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники Нацполиции
На Харьковщине разоблачили банду, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники Нацполиции

Девятерым полицейским уже сообщили о подозрении, информирует пресс-центр СБУ.

"Средний размер "отступных" составил от 200 до 500 долларов с одного наркозависимого. Задокументировано более полусотни фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды. Для реализации схемы полицейские получали от наркодилеров и через телеграмм-каналы информацию о наркозависимых, которые пытаются приобрести запрещенные вещества. Затем участники группировки без соблюдения процессуальных норм задерживали "клиентов" во время изъятия "товара" из "закладок". После этого так называемые правоохранители требовали деньги от псевдозадержанных за освобождение их от привлечения к уголовной ответственности", - рассказали в СБУ.

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Во время обысков дома, в авто и в служебных помещениях полиции у фигурантов изъяли деньги, вероятно, полученные преступным путем, и наркотические средства. Их передали на экспертизу.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Работники УСБУ Запорожской области задержали организованную преступную группу "оборотней в погонах". В состав банды входили сотрудник одного из отделов полиции Запорожья, три работника роты полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Запорожской области и двое гражданских, один из которых - бывший сотрудник спецподразделения "Беркут". Они совершали разбойные нападения на квартиры жителей Запорожья для хищения чужого имущества. От противоправных действий пострадавшие понесли убытки на сумму свыше 300 тыс. грн.

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