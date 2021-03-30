Банда из профессиональных спортсменов нападала на валютчиков

Фото: tp.npu.gov.ua

Полицейские Тернопольской, Черновицкой и Киевской областей ликвидировали банду, которая на протяжении 2020-2021 годов терроризировала жителей западной Украины.

Все подозреваемые - профессиональные спортсмены по боксу и борьбе, жители Львовщины. Они нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Организатор группировки - чемпион мира по кикбоксингу, 46-летний житель Львова. Он находится на скамье подсудимых по разбойному нападению, совершенному в 2015 году. Для незаконных заработков он собрал товарищей, рассказывает начальник управления стратегических расследований в Тернопольской области Василий Джиджора.

"Прежде чем пойти на преступление, подозреваемые следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания. В поселке Борки в конце 2020-го они напали на супругов и отобрали около 256 тысяч гривен. В январе 2021 подозреваемые присвоили 140 тысяч евро, которые принадлежали жителю Черновцов. Имея такие деньги, участники позволяли себе покупать дорогие элитные иномарки и отдых на элитных мировых курортах", - рассказал Джиджора.

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Документировали преступников в течение нескольких месяцев. Собрав все доказательства, оперативники провели масштабную спецоперацию, к которой привлекли более сотни специалистов.

Нескольких подозреваемых задержали непосредственно в международном аэропорту "Борисполь", когда они вернулись с очередного отдыха из Доминиканы. Других участников обнаружили на территории Львовской области. В ходе обысков у мужчин изъяли элитные автомобили, балаклавы и биты, которыми они пользовались во время нападений, а также иностранную и украинскую валюту.

Четырем участникам сообщили о подозрении. Трем избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По 4-му участнику вопрос решается, говорит Василий Джиджора.

Устанавливают других лиц, причастных к деятельности преступной группировки. Продолжается следствие.

Вблизи села Ганьковица Савеловского района Закарпатской области 6 вооруженных грабителей напали на автомобиль валютчиков, которые возвращались из столицы. Грабители действовали слаженно и профессионально, они заранее знали маршрут автомобиля. После пыток отобрали деньги и скрылись.