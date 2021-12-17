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пятница, 17 декабря 2021 21:47

Похищали и пытали: банда держала в страхе целую область
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СБУ обезвредила преступную группировку, которая похищала и пытала людей на Прикарпатье
Фото: facebook.com/ssu.ivanofrankivsk
СБУ обезвредила преступную группировку, которая похищала и пытала людей на Прикарпатье
СБУ обезвредила преступную группировку, которая похищала и пытала людей на Прикарпатье
СБУ обезвредила преступную группировку, которая похищала и пытала людей на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области обезвредили банду, похищавшую и пытавшую людей, требуя от них и их родственников деньги.

Члены банды терроризировали и держали в страхе жителей области, сообщает Служба безопасности Украины.

"Они похищали людей, пытали их, "выбивая" из потерпевших деньги. В случае отказа преступники угрожали убийством", - говорится в сообщении.

Следствию удалось установить несколько фактов вымогательства, похищения и пыток местных жителей. Среди пострадавших – предприниматель, занимавшийся ремонтом компьютерной техники. Преступники пытали мужчину, а затем ограбили его.

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У еще одного жителя области банда потребовала почти $40 тыс. в качестве возврата несуществующего долга. При этом участники группировки угрожали ему и его семье физической расправой.

Кроме того, члены банды пытались "выбить" 1 млн грн из местной жительницы. Для этого они использовали психологическое давление и угрожали расправой.

По информации следствия, в состав банды входило восемь человек. Среди них – бывший милиционер, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году.

Лидеров и членов банды задержали, им сообщено о подозрениях в похищении, грабеже, разбоях и вымогательствах. Всем задержанным суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности Украины задержала банду, которая запугивала, терроризировала и похищала жителей и гостей города Южное на Одесщине. В состав группы входили армяне с криминальным прошлым.

Создавая искусственные конфликтные ситуации, они потребовали с потерпевших крупные суммы и имущество. Чтобы вынудить заплатить, применяли психологическое давление и физическую расправу.

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Дата
17
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