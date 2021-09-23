Похищенного возили в багажнике: банда терроризировала портовый город

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала банду, которая запугивала, терроризировала и похищала жителей и гостей города Южный Одесской области.

В состав группы входили армяне с криминальным прошлым, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Создавая искусственные конфликтные ситуации, они требовали у пострадавших большие суммы и имущество. Чтобы заставить заплатить, применяли психологическое давление и физическую расправу", - сказано в сообщении.

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Злоумышленники готовили похищение местного жителя, установили следователи. Угрожая убийством, они пытались "выбить" из потерпевшего земельный участок, рыночной стоимостью около 200 тыс. грн. Мужчины заставляли потерпевшего переоформить землю на них за якобы погашение несуществующего долга.

"Место нахождения всех участников группировки установили. Всех задержали. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, его пытали", - добавили в СБУ.

Следствие устанавливает другие факты вымогательства "долгов" и всех участников банды. Открыто уголовное производство.

В Днепре задержали четырех злоумышленников, которые вымогали у 40-летнего мужчины несуществующие долги. В случае неуплаты угрожали расправой ему семье. Злоумышленников задержали на ул. Корецкого при передаче части суммы - 12 тыс. грн.