В Киеве мужчина бросился под колеса автомобиля

У Києві пішохід сам кинувся під колеса, чоловіка госпіталізували. Фото: dtp.kiev

В Киеве пешеход бросился под колеса автомобиля, его в критическом состоянии госпитализировали.

Инцидент произошел сегодня, 15 июля, об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Первые минуты после ДТП с участием пешехода-самоубийцы в Киеве на Краснозвездном проспекте, возле площади Космонавтов. Нарушителя в критическом состоянии госпитализировали. Водитель получает уголовное дело и остается без автомобиля. Фактически жизни двух человек разделилась на до и после", - говорится в сообщении.

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В сети начали активно комментировать инцидент, причем мнение пользователей разделилась: одни поддержали водителя, другие осуждают его.

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