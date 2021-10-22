В детском саду ветка убила 4-летнюю девочку

В Кременчугской городской детской больнице на Полтавщине умерла 4-летняя девочка, на которую 21 октября на территории детского сада по ул. Софиевской упало дерево.
В больнице остается еще один пострадавший - 5-летний мальчик. Также пострадала воспитательница, рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь полиции Полтавщины Полина Ларина.
"Трагедия произошла, когда 18 детей гуляли во дворе садика. От каштана откололась ветка и привалила детей. Их сразу госпитализировали. Также от падения дерева пострадала и воспитательница", - рассказала Ларина.
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Девочку сразу госпитализировали в реанимацию, ее состояние было тяжелое, по словам главного врача Кременчугской городской детской больницы Константина Добрика. Мальчик после обследования находится в травматологическом отделении. У него перелом бедра.
Воспитательнице оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В полиции открыли уголовное производство. Дело расследуются как ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Виновникам грозит до трех лет ограничения или лишения свободы.
В Виннице в результате падения дерева на глазах у матери погибла 11-летняя девочка. Трагедия произошла в микрорайоне Тяжилов.
Ребенок получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.
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