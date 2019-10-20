Увлекался балетом и фотографией: рассказали о "троещинском маньяке"

В Киеве задержали маньяка, который нападал на мужчин. Фото - "Киев оперативный"

Киевлянин Дмитрий Кулешов, которого подозревают в нападениях на мужчин, до недавнего времени действительно был в сумасшедшем доме.

Там он провел 12 лет после того, как совершил два убийства. Об этом рассказала мать задержанного, которого прозвали "троещинским маньяком". Защищает сына, мол на фоторобот не похож и совершить такого не мог.

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"Во-первых - у него нет ямочки, во-вторых - он в плечах шире. В-третьих - это не его одежда. В больнице, куда на 2 месяца отправили сына, он раньше лечился. Там все удивились, кого-кого, а Диму не ожидали увидеть", - говорит Любовь Кулешова, передает "Сегодня".

Не верят в вину Дмитрия и соседи. Говорят, из интеллигентной семьи, раньше увлекался балетом и фотографией. После выхода из больницы вел себя адекватно.

В пользу версии следователей говорят показания потерпевших, которые узнали Кулешова. Но адвокат утверждает - они ошиблись. Все ждут экспертизу вещественных доказательств, которые изъяли дома у подозреваемого.

В столице задержали маньяка, который нападал на мужчин в жилых массивах Радужный и Воскресенка. На счету мужчины одно убийство и несколько нападений.