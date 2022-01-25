Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда

В Сумах на горячем поймали пьяного псевдоминера. Фото: pixabay.com

Вечером 24 января на железнодорожном вокзале в Сумах мужчина сообщил в полицию о минировании одного из вагонов поезда, следовавшего к станции.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

"В 17:32 на линию 102 поступило анонимное сообщение с мобильного телефона, что в одном из вагонов поезда, прибывающего на станцию ​​Сумы в 18:00, заложена взрывчатка и произойдет взрыв", - говорится в сообщении.

На место срочно прибыли правоохранители, спасатели и медики. По результатам обследования взрывчатых веществ и устройств в поезде и вагонах не обнаружено.

Одновременно с поиском взрывчатки правоохранители разыскивали "минера". Им оказался 42-летний житель Сумы.

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"В тот вечер находился неподалеку от железнодорожного вокзала станции Сумы, где вместе с приятелем употреблял алкогольные напитки. У одного из мужчин возникла мысль таким образом "пошутить", и посмотреть, что с того будет. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил, что сам в вагон "заложил немаленькую такую ​​взрывчатку", - добавили в сообщении.

После звонка злоумышленник остался недалеко от вокзала и издалека наблюдал за происходящим.

За преступление ему грозит лишение свободы от двух до шести лет.

В Украине с начала 2022 года активизировались псевдоминеры. Они анонимно сообщают о минировании государственных учреждений и ТРЦ. Сама же волна "минировок" не прекращается давно. Большинство псевдоминований сейчас в Украине поступают от школьников и студентов, которые "заказывают" их в закрытых курируемых ФСБ РФ чатах, утверждают в СБУ. 21 января поймали студента, который с помощью российских спецслужб направил ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета.