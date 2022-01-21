В Украине заказывают "минирование" через подконтрольные ФСБ России чаты - СБУ

Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, который с помощью российских спецслужб направил ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 21 января.

Фото: ssu.gov.ua

Псевдоминером оказался студент этого же колледжа. Мужчина заказал минирование у администратора российского закрытого чата в Тelegram, управляемого спецслужбами РФ.

"Свой поступок он мотивировал тем, что хотел, чтобы колледж перевели на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

У злоумышленника изъяли технику, на которой имеются доказательства противоправной деятельности. За совершенное ему грозит до шести лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Школы перевели на дистанционку из-за "минирования"

Большинство псевдоминований сейчас в Украине поступают от школьников и студентов, "заказывающих" их в закрытых чатах, курируемых ФСБ РФ, пишет "Украинская правда" со ссылкой на анонимный источник.

"Такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, использует страна-агрессор как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", - пояснили в СБУ.

Анонимное письмо о минировании колледжа отправили 20 января на электронную почту "горячей линии" СБУ и учебного заведения. Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн выкупа, "чтобы теракта не произошло". Правоохранители провели необходимые проверки и не выявили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения. В Украине с начала 2022 года активизировались псевдоминеры. Они анонимно сообщают о минировании государственных учреждений и ТРЦ. Сама же волна "минирований" не прекращается давно. 18 января в колл-центр СБУ поступило сообщение о минировании 46 школ в Киеве. Во время проверки учебных заведений взрывоопасные устройства не обнаружили. В тот же день СБУ получила электронное письмо от "российского шпиона" о минировании учебных заведений в Кривом Роге. Автор письма потребовал выкуп 50 тыс. грн.