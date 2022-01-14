Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс

14 января в Украине продолжилась волна "минирований".

В Бердянске Запорожской области "заминировали" школы второй день подряд. Сегодня под удар попали 15. Письма на электронные адреса учебных заведений поступили утром, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

"Из учебных заведений эвакуировали школьников и педагогов. На месте работают взрывотехники, кинологи и другие специальные службы", - говорят полицейские.

Минер требует 300 тыс. грн, по информации местных изданий. В Бердянском отделе образования не исключают возможности перехода школ на дистанционное обучение из-за волны "минирований".

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В Николаеве письмо о "минировании" школ №19, 20, 46, 56 получило управление Службы безопасности Украины.

В учебные заведения направлены все спецслужбы города: полиция, спасатели, "скорая", аварийные бригады Николаевгаза и Николаевоблэнерго, а также взрывотехники. Эвакуируют работников школ и учеников.

Автор: novosti-n.org В Николаеве поступило сообщение о минировании четырех школ

В Черкассах 14 января третий раз за неделю неизвестный сообщил в полицию о минировании всех школ города. Сейчас школьников эвакуировали, правоохранители проверяют здания на взрывоопасные предметы, сообщила пресс-секретарь полиции области Зоя Волк.

Ситуацию с "минированием" в городе также прокомментировал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Сообщения о минировании поступают уже несколько дней подряд. Сегодня мы снова были вынуждены отпустить детей домой, чтобы обследовать школы и не подвергать опасности их и учителей. Если такие ситуации будут повторяться, черкасские школы будут вынуждены перейти на дистанционное обучение", - сказал Бондаренко.

12 января в Днепре, Черкассах и Львове "заминировали" все школы. "Минер" из Днепра направил на почту полиции сообщения с угрозой всех убить. Взрывчатых веществ в учебных заведениях не нашли.