Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс

 
Ексклюзивы
1/5
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 693
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн. Чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн. Чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 639
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 603
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 540
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4509
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3 Просмотров: 1098
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2583
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3465
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
5
3
6
6
5
Медики требовали взятки с ветеранов войны на Донбассе
Медики требовали взятки с ветеранов войны на Донбассе
В оккупированном Крыму перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
В оккупированном Крыму перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и &quot;Дію&quot;
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и "Дію"
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
ГБР разоблачило на мошенничестве экс-нардепа
ГБР разоблачило на мошенничестве экс-нардепа
Видео
Все видео
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Украинка в крупе обнаружила отвратительную находку
Украинка в крупе обнаружила отвратительную находку
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
Давайте "порешаем": пьяный полицейский гонял по городу на внедорожнике за €200 тыс.
Давайте "порешаем": пьяный полицейский гонял по городу на внедорожнике за €200 тыс.
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 801
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 639
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 369
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4995
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 января 2022
Просмотров: 423
Точка опори
Трапляються родини, яких смерть обходить до пори до часу. Вони ніби тримаються на комусь одному, немов на точці опори. І варто їй упасти, як похорони ...
пятница, 14 января 2022 14:22

Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс

  Комментировать

14 января в Украине продолжилась волна "минирований".

В Бердянске Запорожской области "заминировали" школы второй день подряд. Сегодня под удар попали 15. Письма на электронные адреса учебных заведений поступили утром, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

"Из учебных заведений эвакуировали школьников и педагогов. На месте работают взрывотехники, кинологи и другие специальные службы", - говорят полицейские.

Минер требует 300 тыс. грн, по информации местных изданий. В Бердянском отделе образования не исключают возможности перехода школ на дистанционное обучение из-за волны "минирований".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный угрожает взорвать 185 детсадов

В Николаеве письмо о "минировании" школ №19, 20, 46, 56 получило управление Службы безопасности Украины.

В учебные заведения направлены все спецслужбы города: полиция, спасатели, "скорая", аварийные бригады Николаевгаза и Николаевоблэнерго, а также взрывотехники. Эвакуируют работников школ и учеников.

Автор: novosti-n.org
  В Николаеве поступило сообщение о минировании четырех школ
В Николаеве поступило сообщение о минировании четырех школ

В Черкассах 14 января третий раз за неделю неизвестный сообщил в полицию о минировании всех школ города. Сейчас школьников эвакуировали, правоохранители проверяют здания на взрывоопасные предметы, сообщила пресс-секретарь полиции области Зоя Волк.

Ситуацию с "минированием" в городе также прокомментировал городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Сообщения о минировании поступают уже несколько дней подряд. Сегодня мы снова были вынуждены отпустить детей домой, чтобы обследовать школы и не подвергать опасности их и учителей. Если такие ситуации будут повторяться, черкасские школы будут вынуждены перейти на дистанционное обучение", - сказал Бондаренко.

12 января в Днепре, Черкассах и Львове "заминировали" все школы. "Минер" из Днепра направил на почту полиции сообщения с угрозой всех убить.

Взрывчатых веществ в учебных заведениях не нашли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Нашли ценную скульптуру на месте дома Нерона

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 7 Просмотров: 31636
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 14067
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 10809
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 8793
Русский язык, ни слова об Ермаке, &quot;мочить&quot; оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале &quot;слуги&quot;
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги" 6 Просмотров: 6319
Происшествия
Медики требовали взятки с ветеранов войны на Донбассе
Медики требовали взятки с ветеранов войны на Донбассе
5
 Просмотров: 216
В оккупированном Крыму перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
В оккупированном Крыму перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
3
 Просмотров: 324
Масштабная хакерская атака: большинство сайтов восстановили
Масштабная хакерская атака: большинство сайтов восстановили Просмотров: 225
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и "Дію"
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и "Дію"
6
 2 Просмотров: 1377
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
6
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
4
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
3
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
Голосов: 335
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть