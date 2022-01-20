Заминировали офис президента

В Киеве сообщили о минировании Офиса президента по ул. Банковой.

Сообщение поступило сегодня, 20 января, сообщили "Вести" со ссылкой на правоохранителей.

Автор: vesti.ua В Киеве сообщили о минировании Офиса президента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве эвакуируют людей из трех ТРЦ: что произошло

У здания Офиса стоит автомобиль скорой помощи, людей на Банковую не пускают.

Правоохранители и взрывотехники проверяют помещение.

В Черкассах и Николаеве местные власти приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений. В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций.