Заминировали офис президента

В Киеве сообщили о минировании Офиса президента по ул. Банковой.
Сообщение поступило сегодня, 20 января, сообщили "Вести" со ссылкой на правоохранителей.
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У здания Офиса стоит автомобиль скорой помощи, людей на Банковую не пускают.
Правоохранители и взрывотехники проверяют помещение.
В Черкассах и Николаеве местные власти приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.
В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций.
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