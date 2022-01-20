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четверг, 20 января 2022 16:53

Заминировали офис президента

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В Киеве сообщили о минировании Офиса президента по ул. Банковой.

Сообщение поступило сегодня, 20 января, сообщили "Вести" со ссылкой на правоохранителей.

Автор: vesti.ua
  В Киеве сообщили о минировании Офиса президента
В Киеве сообщили о минировании Офиса президента

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У здания Офиса стоит автомобиль скорой помощи, людей на Банковую не пускают.

Правоохранители и взрывотехники проверяют помещение.

В Черкассах и Николаеве местные власти приняли решение перевести учеников некоторых школ на дистанционное обучение из-за постоянных угроз "минирования" учебных заведений.

В таком формате обучение будет продолжаться до следующих рекомендаций.

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